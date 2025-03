Não deu...

Rio Branco perde de virada para o Novorizontino e está eliminado da Copa do Brasil

Capa-Preta fez bom primeiro tempo e segurou o empate até a metade do 2º tempo, mas viu o time do interior paulista se sobrepor fisicamente e acabou derrotado por 3 a 1 no Kleber Andrade

2 min de leitura min de leitura

Rio Branco perde e está fora da Copa do Brasil. (Ricardo Medeiros)

O Rio Branco está eliminado da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (27), o time Capa-preta perdeu para o Novorizontino por 3 a 1, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O time capixaba caiu para um clube da série B do Campeonato Brasileiro e que por muito pouco não conseguiu o acesso à elite. Rafael Donato (contra) fez para o Capa-Preta enquanto Robson e Marlon, duas vezes, anotaram os gols dos visitantes. Vale ressaltar o ótimo público presente de 7.512 torcedores.

Com a classificação, o Novorizontino arrecada mais R$ 1 milhão para os cofres do clube. Montante que se junta aos R$ 830 mil que o Tigre já tinha faturado por disputar a competição nacional.

O jogo

O primeiro tempo começou com ampla pressão Capa-Preta. Marcando firme no campo ofensivo, o Brancão conseguiu abrir o placar logo aos 13 minutos. Após cruzamento do volante Júnior Dindê, Rafael Donato fez contra para o Rio Branco.

O Novorizontino não conseguia criar perigo e o time capixaba rifava a bola quando sentia algum risco. Quando todos achavam que o Rio Branco iria para o intervalo com a vitória no primeiro tempo, o atacante Pablo Dyego levantou na, a bola foi desviada e correu toda a área, o goleiro André Luiz ameaçou sair do gol, mas demorou. Robson acreditou e chegou de carrinho para igualar o placar.

Copa do Brasil: Rio Branco 1 x 3 Novorizontino Tela cheia 1 de 13

A segunda etapa começou com o Novorizontino melhor no jogo e o atacante Léo Natel, do Tigre, foi quem mais buscou o ataque com velocidade, mas parava em bons desarmes do volante Dindê.

As duas equipes se abriram um pouco mais no jogo, mas o Rio Branco não conseguiu colocar o ritmo da primeira etapa. A partir da metade do segundo tempo o time paulista brilhou: o meia atacante Marlon, aos 37, fez um gol a partir de uma indefinição na área. Ele aproveitou a sobra, posicionou o corpo e finalizou no ângulo. Logo em seguida, outro belo gol em lançamento que veio da defesa. O meia carregou sozinho para chutar cruzado no canto de André Luiz.

Com a eliminação na primeira fase, o Rio Branco volta a campo na próxima quinta-feira (6) contra o Capixaba para primeira partida das quartas de final do Capixabão. Enquanto o Novorizontino pega o São Paulo pelo Paulistão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta