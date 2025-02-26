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Campeonato carioca

Juninho e Alex Sandro vão a campo e podem reforçar o Flamengo contra o Vasco

Atacante e lateral devem estar de volta para o clássico no sábado

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 14:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 fev 2025 às 14:32
 O Flamengo pode ter novidades importantes para a semifinal contra o Vasco, neste sábado (1º), no Campeonato Carioca. Alex Sandro e Juninho fizeram a primeira atividade ao lado do grupo e podem reforçar a equipe de Filipe Luís.
Alex Sandro acertou chute cruzado para garantir a vitória do Flamengo sobre o Corinthians
Alex Sandro acertou chute cruzado para garantir a vitória do Flamengo sobre o Corinthians Crédito: Alexandre Loureiro/Agif
Os dois ainda vão ser avaliados nos próximos dias para saber se têm condições de jogo. Dependendo da evolução, o Flamengo pode optar por segurar o retorno pensando na segunda partida da semi, no Maracanã.
Essa foi a primeira vez de Juninho e Alex Sandro com o grupo desde a lesão. Os dois vinham fazendo trabalhos separados do elenco até terça-feira (25).
Ayrton Lucas vem treinando desde a semana passada e tem boas chances de jogar. Ele já está liberado depois de sentir dores no Fla-Flu e desfalcar o time nas últimas três rodadas.
De La Cruz também deve retornar pelo menos para o segundo jogo. O meia já está treinando normalmente após sofrer um corte no pé. No entanto, o gramado sintético na primeira partida pode fazer o Fla repensar a utilização do uruguaio. Isso será definido nos próximos dias.
Quem também apareceu no campo foi Pedro. O atacante deu um passo importante na recuperação da lesão grave que teve no joelho e participou do aquecimento com bola e correndo com os companheiros. A expectativa é que ele retorne em abril.
O Flamengo enfrenta o Vasco neste sábado, às 18h, no Nilton Santos. O time ainda treina nesta quinta (27) e sexta-feira (28) antes de entrar em campo.

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