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Ganso é liberado para voltar a jogar pelo Fluminense após novos exames no coração

Por enquanto, o meia não voltará a ser relacionados para as partidas. Ele ficará restrito às atividades no CT Carlos Castilho, a partir desta sexta-feira

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 21:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 fev 2025 às 21:28
O meia Paulo Henrique Ganso foi liberado pela equipe médica que o atendia para retornar aos treinos pelo Fluminense. O jogador foi avaliado em novos exames na manhã desta quinta-feira, além de avaliações clínicas. Ele seguirá monitorado, conforme protocolo após diagnóstico de miocardite.
Ganso está liberado para voltar aos treinos após passar por novos exames cardíacos
Ganso está liberado para voltar aos treinos após passar por novos exames cardíacos Crédito: Marina Garcia/Fluminense FC
Por enquanto, Ganso não voltará a ser relacionados para as partidas do Fluminense. Ele ficará restrito às atividades no CT Carlos Castilho, a partir desta sexta-feira. Segundo o clube, a previsão é de que ele continue sob avaliação por 30 dias, em uma espécie de pré-temporada individual, já que estava afastado desde 18 de janeiro. Depois, haverá uma nova avaliação que define sobre o retorno aos jogos.
O diagnóstico foi feito nos exames de pré-temporada do elenco tricolor. Ele não acusou sintomas e teve provavelmente a doença de forma recente, já que, em seis anos, o Fluminense nunca detectou situação semelhante. Conforme o departamento médico do clube, é possível que a condição tenha sido em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta contraiu em novembro.
Não há evidência que mostre que a incidência de patologias cardíacas tenham se tornado mais comuns entre atletas. "Tem (risco de) miocardite em qualquer infecção viral. A miocardite ganhou um cenário mais destacado pós-Covid, que era um vírus também. Ficamos mais atentos ao rastreio. Nos atletas, ficou mais rigoroso depois da pandemia", explica o cardiologista Fabrício Braga, membro do Departamento de Ergometria, Exercício, Cardiologia Nuclear e Reabilitação Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Após golear o Águia de Marabá por 8 a 0 pela Copa do Brasil, o Fluminense volta a campo neste domingo, contra o Volta Redonda, pela semifinal do Campeonato Carioca. Sem Ganso, Mano Menezes tem variado as formações do time, com Arias centralizado e uma dupla de atacantes, com Cano e Canobbio.

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