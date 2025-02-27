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Jogo decisivo

Tudo o que você precisa saber sobre Rio Branco x Novorizontino pela Copa do Brasil

Confira como chegam os times, as escalações, arbitragem, onde assistir ao vivo e as informações de ingressos para a partida que acontece nesta quinta-feira (27), às 20h, no Kleber Andrade

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2025 às 11:47
Rio Branco x Novorizotino acontece nesta quinta-feira (27), no Kleber Andrade, em Cariacica
Rio Branco x Novorizotino acontece nesta quinta-feira (27), no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: GE/Divulgação
Rio Branco e Novorizontino se enfrentam, nesta quinta-feira (27), às 20h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no jogo único da primeira fase da Copa do Brasil 2025. O ge.globo/es, veículo que tem suas operações na Rede Gazeta, transmite a partida ao vivo, em vídeo e em Tempo Real. 
Por estar pior posicionado no Ranking de Clubes da CBF, o Capa-Preta tem o mando de campo da partida. De acordo com o regulamento, quem vencer avança para segunda fase. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Quem passar vai enfrentar o Operário VG que eliminou o Sport Recife, na última terça-feira (25). 

Como chegam as equipes

Após viver momento de muita instabilidade na temporada, o Rio Branco cresceu na reta final da primeira fase do Campeonato Capixaba. Desde a chegada do técnico Rodrigo Fonseca, o Capa-Preta ainda não perdeu. Ao todo, são três vitórias e um empate. Na última rodada do Estadual, a equipe reserva foi ao campo e descansou os titulares, que se preparam para a Copa do Brasil há uma semana. Para a partida contra o Novorizontino, o time conta com a chegada de três contratações: Cayo Tenório, Romarinho e Braga.
Para o Novorizontino, esta é a primeira decisão da temporada. O clube que ainda disputará o mata-mata do Paulistão com o São Paulo, na próxima segunda-feira (3), tenta avançar de fase pela primeira vez na Copa do Brasil, já que nas duas primeiras participações caiu logo no início (para o Figueirense em 2020 e para a Tuna Luso em 2022). 

Prováveis escalações

Há uma semana descansando a equipe para o duelo contra o Novorizontino, Rodrigo Fonseca planeja utilizar a equipe-base desde que chegou ao Rio Branco. A única novidade e mudança no time titular deve acontecer na lateral-direita, no qual o reforço Cayo Tenório é o favorito para ganhar a vaga de Dudu e Lucas Daros. A equipe virá com força máxima, sem desfalques por lesão ou suspensão. 
Rio Branco: André Luiz; Cayo Tenório (Lucas Daros), Gustavo Carbonieri, Darlan e Théo Kruger; Bruno Silva, Júnior Dindê e Felipe Pará; Maranhão, Matheus Costa e Diego Fernandes. Técnico: Rodrigo Fonseca 
O Novorizontino entrou em campo no último domingo (23), pela rodada final da fase de grupos do Paulistão, já classificado e, por isso, o técnico Eduardo Baptista pôde promover um rodízio para evitar o desgaste excessivo do elenco. O treinador dificilmente repete escalação e costuma adaptar seu time ao adversário. Por não contar com a vantagem do empate, a tendência é que Baptista equilibre a escalação entre os habituais três zagueiros, mas sem abrir mão de poder de marcação também no meio-campo. O time ataca bastante pelos lados do campo, onde atacantes costumam ser utilizados como alas.
Novorizontino: Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Waguininho, Luís Oyama, Jean Irmer, Marlon e Léo Tocantins; Pablo Dyego e Airton Moisés. Técnico: Eduardo Baptista 
Equipe de Arbitragem
  • Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
  • Assistente 1: Hugo Savio Xavier Correa (GO)
  • Assistente 2: André Luiz Severo (GO)
  • 4º árbitro: Marcos Felipe Martins Machado (ES)

Ingressos

Mais de 4 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Os bilhetes custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada) e estão disponíveis na internet e em três lojas físicas onde serão comercializados até às 18h desta quinta-feira: Ademar Cunha (Campo Grande - Cariacica), Baú do Cabeleira (Itapoã - Vila Velha) e Atacadão dos Colchões (Romão - Vitória). Na bilheteria do Kleber Andrade, os ingressos serão vendidos a partir das 18h30.

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