Rodrigo Fonseca quer Rio Branco corajoso na Copa do Brasil

Rodrigo Fonseca, técnico do Rio Branco Crédito: Vinícius Lima

O Rio Branco vai ter o maior desafio da temporada, ao receber o Novorizontino no Kleber Andrade, pela primeira fase da Copa do Brasil, à partir das 20h desta quinta-feira (27). Em entrevista coletiva, o técnico capa-preta Rodrigo Fonseca disse que entende o tamanho da partida, mas planeja colocar o Brancão como protagonista do jogo e não deixar o clube paulista gostar do jogo.

"Nós temos que ter coragem para jogar. Sabemos as dificuldades, mas temos que procurar impor o nosso ritmo, jogar com cautela, sim, e quem sabe a gente achar aquela bola que possa buscar a vitória, porque se a nossa equipe se propor a só se defender, o adversário tem muita qualidade. Acho que é um jogo que a marcação começa desde a frente, com marcação agressiva, porque é um adversário que é muito qualificado com a bola e todos têm que ter determinação de marcar", disse Rodrigo. Com relação à parte tática do jogo, o treinador disse que manter a estrutura, e procurar adaptar os atletas à cada situação que o jogo propiciar.

Adversário difícil

Nos últimos anos, o Grêmio Novorizontino brigou na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, terminando em quinto lugar, não conquistando o acesso à Série A em 2024 pelo critério de desempate, já que empatou em pontos com o Ceará, quarto colocado da segunda divisão. "E falando do Novorizontino, eu conheço bem, sou de São Paulo, sei da estrutura dessa equipe. Quando ela voltou ao cenário profissional, fiz grandes jogos contra eles quando estava no Jabuticabal, e foi naquele ano que eles já conseguiram o acesso para a Série A3, daí então voltaram ao cenário nacional e muito bem por sinal", disse Rodrigo.

Em 2025, o Novorizontino segue fazendo um bom trabalho, se classificando para as quartas de final do Paulistão, onde vai jogar contra o São Paulo, na partida seguinte à decisão com o Rio Branco. Contra os times que estão na série A do Brasileirão, venceu o Palmeiras por 2 a 1; bateu o Red Bull Bragantino pelo menos placar; perdeu por 1 a 0 para o Corinthians; e empatou em 0 a 0 com o Santos. "Sem dúvida sabemos que vai ser um adversário dificílimo, e o nosso torcedor tem que estar no estado para nos prestigiar e incentivar a nossa equipe, mostrar força. A gente olhar do lado ali, o nosso torcedor nos empurrando para frente, porque sabemos da dificuldade, mas com o apoio do nosso torcedor, a gente pode buscar essa vitória", disse o comandante capa-preta.

Provável escalação

Perguntado sobre a escalação que vai utilizar no duelo, Rodrigo não deu revelou nenhuma peça como titular, mas garante que os onze iniciais terão consciência do tamanho do jogo. "A respeito da escalação, nós ainda estamos definindo a maneira que vamos jogar, os atletas que vão estar entrando para esse compromisso. A responsabilidade é grande, você está defendendo uma instituição como o Rio Branco, uma camisa muito pesada."

Breno Melo, jogador que fez um belo gol na última partida do time diante do Jaguaré pela nona rodada do Campeonato Capixaba, também foi levantado durante a coletiva e como Rodrigo enxerga o meia para este jogo decisivo. "O Breno é um menino que me encheu os olhos, tem uma dinâmica muito boa, tem uma intensidade, chega na frente, movimenta bem. Um menino novo, tem que saber o momento de entrar, você tem que respeitar esse momento do atleta. Agora o Rio Branco vem de uma sequência boa, então dá uma confiança a mais, não só para ele, mas também para a equipe, e sem dúvida nenhuma, é um menino que vai crescer muito", afirmou.

Breno Melo acertou lindo chute de fora da área para abrir o placar para o Rio Branco Crédito: Wagner Chaló / Rio Branco

Novo regulamento

Diferente dos últimos anos, quando o visitante jogava pelo empate, para esta edição o regulamento mudou e, em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Rodrigo Fonseca, enquanto dirigia o Vitória em 2020, conquistou a vaga para a segunda fase da Copa do Brasil em cima do CSA, ainda nos moldes antigos, e disse sobre o novo protocolo e que, independente da forma, quer sair vitorioso.