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GE ES transmite Rio Branco x Novorizontino ao vivo e de graça pela Copa do Brasil

Partida que acontece na próxima quinta-feira (27), às 20h, no Kleber Andrade, vale R$ 1 milhão para os cofres do clube capixaba

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2025 às 10:52
Kleber Andrade vai receber Rio Branco x Novorizontino pela Copa do Brasil
Kleber Andrade vai receber Rio Branco x Novorizontino pela Copa do Brasil Crédito: Breno Bonfá
A bola vai voltar a rolar na tela do GE ES. Nesta quinta-feira (27), às 20h, o portal especializado em futebol do Espírito Santo vai realizar a transmissão de Rio Branco x Novorizontino. O jogo válido pela 1ª fase da Copa do Brasil será disponibilizado no site ao vivo e de graça, mediante a um cadastro. 
A narração será de José Carlos Schaeffer, com comentários de Filipe Souza. O jogo poderá ser visto por celular, tablet e computador. Também é possível assistir ao jogo na SmarTV, desde que seja feito o espelhamento de tela do smartphone ou ligar o PC na TV, via cabo HDMI.
Diretor de Operações e Tecnologia da Rede Gazeta, Gabriel Moura destaca a importância da transmissão para o mercado e para o futebol capixaba. "A transmissão desse jogo reafirma o nosso compromisso em levar conteúdos de relevância para os capixabas. O futebol move paixões, e oferecer essa cobertura fortalece nossa conexão com a torcida e com o esporte local".

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O Jogo

A partida, que acontece às 20h, no estádio Kleber Andrade, traz o Capa-Preta, que foi o campeão do Campeonato Capixaba em 2024 e o time do interior de São Paulo, que foi o quinto colocado na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro e atualmente está na semifinal do Campeonato Paulista. 
Caso se classifique, o Rio Branco adiciona mais R$ 1 milhão pela premiação por chegar à terceira fase da competição. Já o Novorizontino, por estar em um grupo de equipes acima do Capa-Preta, pode levar R$ 1,5 mi.

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