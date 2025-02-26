GE ES transmite Rio Branco x Novorizontino ao vivo e de graça pela Copa do Brasil

Kleber Andrade vai receber Rio Branco x Novorizontino pela Copa do Brasil Crédito: Breno Bonfá

A bola vai voltar a rolar na tela do GE ES. Nesta quinta-feira (27), às 20h, o portal especializado em futebol do Espírito Santo vai realizar a transmissão de Rio Branco x Novorizontino. O jogo válido pela 1ª fase da Copa do Brasil será disponibilizado no site ao vivo e de graça, mediante a um cadastro.

A narração será de José Carlos Schaeffer, com comentários de Filipe Souza. O jogo poderá ser visto por celular, tablet e computador. Também é possível assistir ao jogo na SmarTV, desde que seja feito o espelhamento de tela do smartphone ou ligar o PC na TV, via cabo HDMI.

Diretor de Operações e Tecnologia da Rede Gazeta, Gabriel Moura destaca a importância da transmissão para o mercado e para o futebol capixaba. "A transmissão desse jogo reafirma o nosso compromisso em levar conteúdos de relevância para os capixabas. O futebol move paixões, e oferecer essa cobertura fortalece nossa conexão com a torcida e com o esporte local".

Para se cadastrar

Basta clicar aqui e adiantar o seu login. Se você for cadastrado na Globo, basta colocar e-mail e senha. Caso não seja cadastrado, clique em "CRIAR CONTA". Em seguida, coloque um e-mail, nome e data de nascimento. No terceiro passo, adicione seu gênero e nome social. Complete com a sua localização, senha e basta concordar com os termos de uso. Pronto!

O Jogo

A partida, que acontece às 20h, no estádio Kleber Andrade, traz o Capa-Preta, que foi o campeão do Campeonato Capixaba em 2024 e o time do interior de São Paulo, que foi o quinto colocado na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro e atualmente está na semifinal do Campeonato Paulista.