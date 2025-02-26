Cayo Tenório vive expectativa de estrear pelo Rio Branco na Copa do Brasil

Reforço do Rio Branco-ES, Cayo Tenório vive expectativa de estreia na Copa do Brasil Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

O Rio Branco inicia a sua participação na Copa do Brasil, nesta quinta-feira, contra o Novorizontino. No Kleber Andrade, o torcedor capa-preta poderá ter uma surpresa na escalação. Se trata do lateral-direito Cayo Tenório, ex-Vasco, que deve aproveitar a lacuna na posição no duelo decisivo.

Após a mudança de regulamento da Copa do Brasil, que agora evita classificação por empate, o torneio se tornou mais difícil para os clubes de melhor classificação no Ranking de Clubes da CBF. Dessa forma, o Rio Branco-ES prepara algumas surpresas na estratégia e para a escalação contra o Novorizontino.

A apuração do ge.globo tem Cayo Tenório como favorito na corrida pela titularidade na lateral-direita do Rio Branco-ES. Na última partida contra o Jaguaré, o jogador entrou no intervalo, substituindo Lucas Daros. Prestes a estrear como titular, o novo contratado falou sobre a partida contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

"Vai ser uma partida muito difícil. O Novorizontino vem de uma sequência muito boa no Campeonato Paulista, mas temos toda confiança no nosso trabalho e esperamos fazer um excelente trabalho e sair com a classificação", disse Cayo Tenório ao ge.globo.

Recém-chegado no clube, Cayo elogiou a estrutura do Rio Branco-ES, além da recepção dos companheiros de vestiário. Em conversas com Rodrigo Fonseca, o lateral entende que a característica ofensiva que possui, mas chega ao Capa-Preta priorizando a defesa e a intensidade, aspecto que o comandante tanto destaca em entrevistas.

"Todo mundo me recebeu muito bem. A estrutura do clube é muito boa e temos agora que seguir os planos do professor. Eu costumo falar que, hoje em dia, o lateral tem muitas funções. A minha característica principal é o ataque, mas o primordial é na defesa. Quando a gente junta essas duas valências, é que conseguimos êxito no jogo", concluiu o lateral ao ge.globo.