Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reforço

Cayo Tenório vive expectativa de estrear pelo Rio Branco na Copa do Brasil

Capa-Preta encara o Novorizontino pela primeira fase do torneio mata-mata

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2025 às 20:51
Reforço do Rio Branco-ES, Cayo Tenório vive expectativa de estreia na Copa do Brasil
Reforço do Rio Branco-ES, Cayo Tenório vive expectativa de estreia na Copa do Brasil Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco
O Rio Branco inicia a sua participação na Copa do Brasil, nesta quinta-feira, contra o Novorizontino. No Kleber Andrade, o torcedor capa-preta poderá ter uma surpresa na escalação. Se trata do lateral-direito Cayo Tenório, ex-Vasco, que deve aproveitar a lacuna na posição no duelo decisivo.
Após a mudança de regulamento da Copa do Brasil, que agora evita classificação por empate, o torneio se tornou mais difícil para os clubes de melhor classificação no Ranking de Clubes da CBF. Dessa forma, o Rio Branco-ES prepara algumas surpresas na estratégia e para a escalação contra o Novorizontino.
A apuração do ge.globo tem Cayo Tenório como favorito na corrida pela titularidade na lateral-direita do Rio Branco-ES. Na última partida contra o Jaguaré, o jogador entrou no intervalo, substituindo Lucas Daros. Prestes a estrear como titular, o novo contratado falou sobre a partida contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.
"Vai ser uma partida muito difícil. O Novorizontino vem de uma sequência muito boa no Campeonato Paulista, mas temos toda confiança no nosso trabalho e esperamos fazer um excelente trabalho e sair com a classificação", disse Cayo Tenório ao ge.globo.
Recém-chegado no clube, Cayo elogiou a estrutura do Rio Branco-ES, além da recepção dos companheiros de vestiário. Em conversas com Rodrigo Fonseca, o lateral entende que a característica ofensiva que possui, mas chega ao Capa-Preta priorizando a defesa e a intensidade, aspecto que o comandante tanto destaca em entrevistas.
"Todo mundo me recebeu muito bem. A estrutura do clube é muito boa e temos agora que seguir os planos do professor. Eu costumo falar que, hoje em dia, o lateral tem muitas funções. A minha característica principal é o ataque, mas o primordial é na defesa. Quando a gente junta essas duas valências, é que conseguimos êxito no jogo", concluiu o lateral ao ge.globo.
O jogo do Rio Branco-ES, contra o Novorizontino, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025, acontece nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Por estar pior posicionado no Ranking de Clubes da CBF, o Capa-Preta tem o mando de campo da partida. De acordo com o regulamento, quem vencer avança para segunda fase. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Veja Também

GE ES transmite Rio Branco x Novorizontino ao vivo e de graça pela Copa do Brasil

AG Esporte Live: Definidas as quartas de final do Capixabão 2025

Confira como ficam os duelos das quartas de final do Capixabão 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados