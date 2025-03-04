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Futebol

Veja como chegam os times para as quartas de final do Capixabão

Fase decisiva do Estadual começa nesta quarta-feira (5) e promete muitas emoções nos próximos dias
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

04 mar 2025 às 14:00

Publicado em 04 de Março de 2025 às 14:00

Data: 03/06/2014 - ES - Cariacica - Inauguração do novo Estádio do Kléber Andrade. Jogo entre Seleção Capixaba e Rio Branco - Editoria: Esportes - Foto: Fernando Madeira - GZ
Estádio do Kléber Andrade, um dos palcos que vai receber jogos decisivos nesta fase Crédito: Fernando Madeira
Nesta quarta-feira de cinzas a bola volta a rolar pelo Campeonato Capixaba 2025. A pausa de carnaval foi útil para descansar os clubes depois de uma intensa primeira fase e, agora, voltar o foco ao mata-mata. Desportiva Ferroviária, Vilavelhense, Rio Branco, Capixaba, Real Noroeste, Porto Vitória, Rio Branco-VN e Vitória duelam esta semana pelo jogo de ida das quartas de final do Estadual. Confira como chegam os times nestes primeiros confrontos da fase eliminatória.

Desportiva x Vilavelhense

O Vilavelhense enfrenta a Desportiva Ferroviária nesta quarta-feira (5) no gramado do Engenheiro Araripe, a partir de 19h. O Vila perdeu na nona rodada para o Capixaba, e chega com último colocado da primeira fase. O time escapou do rebaixamento pelo saldo de gols, que foi superior ao do Nova Venécia, e tem o pior ataque e defesa entre os times no mata-mata.
Em contrapartida, a Desportiva chega como líder invicta, com 16 gols feitos e apenas 3 sofridos em 9 jogos. Na última partida, buscou um empate no final do jogo fora de casa diante do vice-líder Real Noroeste. Na primeira fase, o duelo entre os times terminou em 4 a 0 para a Tiva.

Vitória x Rio Branco-VN

Tony marcou o primeiro gol do Vitória na partida contra o Nova Venécia
Vitória venceu o Nova Venécia e garantiu a classificação na última rodada da primeira fase do Capixabão Crédito: Clara Fafá / Vitória FC
O Vitória enfrenta o Rio Branco-VN nesta quinta-feira (6) no Salvador Costa, a partir de 18h45. O Vitória venceu o Nova Venécia em casa por 5 a 1 e se livrou do rebaixamento na última rodada, enquanto o Rio Branco-VN fez uma grande temporada, conquistou uma classificação heroica na Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo Porto por 1 a 0 na última rodada.
O Alvianil busca apagar o início ruim no torneio e conseguir uma revanche em cima do Brancão Polenteiro, que eliminou o time da capital nas semifinais do Estadual de 2024. O Rio Branco-VN, por sua vez, é um dos melhores times da temporada e a segunda melhor defesa da primeira fase. No duelo durante os pontos corridos, os times ficaram no 1 a 1.

Rio Branco x Capixaba

Breno Melo acertou lindo chute de fora da área para abrir o placar para o Rio Branco
Breno Melo acertou lindo chute de fora da área para abrir o placar para o Rio Branco diante do Jaguaré, na última rodada da primeira fase do Capixabão Crédito: Wagner Chaló / Rio Branco
O Rio Branco recebe o Capixaba nesta quinta-feira (6) no Estádio Kleber Andrade, a partir das 21h. O Brancão venceu a última rodada por 3 a 0 em cima do Jaguaré, enquanto o Capixaba também triunfou sobre o Vilavelhense por 2 a 1 e passou na quarta colocação. Na primeira fase, o confronto entre os clubes terminou na vitória capa-preta por 4 a 2.
Os dois times chegam para o confronto de forma antagônica, sendo que o Capixaba teve um começo de temporada avassalador, chegando a ser líder em algumas rodadas, enquanto o Rio Branco teve um começo muito ruim. Da metade para frente, o Capa-Preta melhorou, enquanto o Tubarão teve uma queda no rendimento.

Porto Vitória x Real Noroeste

O Porto Vitória enfrenta o Real Noroeste nesta sexta-feira (7), no Estádio Kleber Andrade a partir de 19h. O Porto venceu o Rio Branco-VN no Olímpio Perim por 1 a 0 e se livrou do rebaixamento na última rodada, enquanto o Real fez uma temporada segura, mas levou o empate da Desportiva no fim do jogo que marcou o encerramento da primeira fase.
O Verdão busca esquecer o começo conturbado e voltar outro time para os mata-matas, depois de dar mais tempo para o novo técnico Rodrigo Chagas trabalhar; e o Real tem muita valência física e o poder de decisão em casa muito forte. Na primeira fase os times empataram em 1 a 1 ainda na primeira rodada.

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