Veja como chegam os times para as quartas de final do Capixabão

Estádio do Kléber Andrade, um dos palcos que vai receber jogos decisivos nesta fase Crédito: Fernando Madeira

Nesta quarta-feira de cinzas a bola volta a rolar pelo Campeonato Capixaba 2025. A pausa de carnaval foi útil para descansar os clubes depois de uma intensa primeira fase e, agora, voltar o foco ao mata-mata. Desportiva Ferroviária, Vilavelhense, Rio Branco, Capixaba, Real Noroeste, Porto Vitória, Rio Branco-VN e Vitória duelam esta semana pelo jogo de ida das quartas de final do Estadual. Confira como chegam os times nestes primeiros confrontos da fase eliminatória.

Desportiva x Vilavelhense

O Vilavelhense enfrenta a Desportiva Ferroviária nesta quarta-feira (5) no gramado do Engenheiro Araripe, a partir de 19h. O Vila perdeu na nona rodada para o Capixaba, e chega com último colocado da primeira fase. O time escapou do rebaixamento pelo saldo de gols, que foi superior ao do Nova Venécia, e tem o pior ataque e defesa entre os times no mata-mata.

Em contrapartida, a Desportiva chega como líder invicta, com 16 gols feitos e apenas 3 sofridos em 9 jogos. Na última partida, buscou um empate no final do jogo fora de casa diante do vice-líder Real Noroeste. Na primeira fase, o duelo entre os times terminou em 4 a 0 para a Tiva.

Vitória x Rio Branco-VN

Vitória venceu o Nova Venécia e garantiu a classificação na última rodada da primeira fase do Capixabão Crédito: Clara Fafá / Vitória FC

O Vitória enfrenta o Rio Branco-VN nesta quinta-feira (6) no Salvador Costa, a partir de 18h45. O Vitória venceu o Nova Venécia em casa por 5 a 1 e se livrou do rebaixamento na última rodada, enquanto o Rio Branco-VN fez uma grande temporada, conquistou uma classificação heroica na Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo Porto por 1 a 0 na última rodada.

O Alvianil busca apagar o início ruim no torneio e conseguir uma revanche em cima do Brancão Polenteiro, que eliminou o time da capital nas semifinais do Estadual de 2024. O Rio Branco-VN, por sua vez, é um dos melhores times da temporada e a segunda melhor defesa da primeira fase. No duelo durante os pontos corridos, os times ficaram no 1 a 1.

Rio Branco x Capixaba

Breno Melo acertou lindo chute de fora da área para abrir o placar para o Rio Branco diante do Jaguaré, na última rodada da primeira fase do Capixabão Crédito: Wagner Chaló / Rio Branco

O Rio Branco recebe o Capixaba nesta quinta-feira (6) no Estádio Kleber Andrade, a partir das 21h. O Brancão venceu a última rodada por 3 a 0 em cima do Jaguaré, enquanto o Capixaba também triunfou sobre o Vilavelhense por 2 a 1 e passou na quarta colocação. Na primeira fase, o confronto entre os clubes terminou na vitória capa-preta por 4 a 2.

Os dois times chegam para o confronto de forma antagônica, sendo que o Capixaba teve um começo de temporada avassalador, chegando a ser líder em algumas rodadas, enquanto o Rio Branco teve um começo muito ruim. Da metade para frente, o Capa-Preta melhorou, enquanto o Tubarão teve uma queda no rendimento.



Porto Vitória x Real Noroeste

O Porto Vitória enfrenta o Real Noroeste nesta sexta-feira (7), no Estádio Kleber Andrade a partir de 19h. O Porto venceu o Rio Branco-VN no Olímpio Perim por 1 a 0 e se livrou do rebaixamento na última rodada, enquanto o Real fez uma temporada segura, mas levou o empate da Desportiva no fim do jogo que marcou o encerramento da primeira fase.