Campeonato Capixaba Sub-20 2025 começa nesta sexta-feira; veja a tabela

O Campeonato Capixaba Sub-20 2025 tem início nesta sexta-feira, com a participação de 10 times. A principal competição de base, do futebol do Espírito Santo, mais uma vez garante vagas para a Copa SP de Futebol Júnior e para a Copa do Brasil da categoria.

Em 2025, o Campeonato Capixaba Sub-20 não é obrigatório para os times que disputam a Série A do Estadual. Com isso, apenas Desportiva Ferroviária, Porto Vitória (atual campeão), Rio Branco-ES (atual vice), Vilavelhense e Vitória-ES optaram por jogar a competição. Completam os 10 clubes Forte FC (Castelense), GEL, Linhares FC, Sport-ES e Serra.

Na primeira fase, os dez times se enfrentam em turno único e os oito melhores se classificam. Todas as três fases do mata-mata (quartas de final, semifinais e finais) serão disputadas em jogos de ida e volta. Os times que tiveram melhor classificação na primeira fase serão os mandantes nos jogos da volta, mas sem vantagem no resultado. Por isso, em caso de empate na soma dos placares, a disputa vai para os pênaltis. O regulamento prevê, entretanto, que a final poderá ser disputada em jogo único, em caso de acordo entre os clubes finalistas.