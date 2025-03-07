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Campeonato Capixaba Sub-20 2025 começa nesta sexta-feira; veja a tabela

Dez times lutam pelo título e pelas vaga para as Copas SP de Futebol Júnior e do Brasil

Publicado em 07 de Março de 2025 às 13:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2025 às 13:35
Porto Vitória e Rio Branco-ES decidiram o Campeonato Capixaba Sub-20 2024 Crédito: Foto: Henrique Montovanelli/FES
O Campeonato Capixaba Sub-20 2025 tem início nesta sexta-feira, com a participação de 10 times. A principal competição de base, do futebol do Espírito Santo, mais uma vez garante vagas para a Copa SP de Futebol Júnior e para a Copa do Brasil da categoria.

Quais são os times do Capixaba Sub-20?

Em 2025, o Campeonato Capixaba Sub-20 não é obrigatório para os times que disputam a Série A do Estadual. Com isso, apenas Desportiva Ferroviária, Porto Vitória (atual campeão), Rio Branco-ES (atual vice), Vilavelhense e Vitória-ES optaram por jogar a competição. Completam os 10 clubes Forte FC (Castelense), GEL, Linhares FC, Sport-ES e Serra.

Fórmula de disputa do Capixaba Sub-20

Na primeira fase, os dez times se enfrentam em turno único e os oito melhores se classificam. Todas as três fases do mata-mata (quartas de final, semifinais e finais) serão disputadas em jogos de ida e volta. Os times que tiveram melhor classificação na primeira fase serão os mandantes nos jogos da volta, mas sem vantagem no resultado. Por isso, em caso de empate na soma dos placares, a disputa vai para os pênaltis. O regulamento prevê, entretanto, que a final poderá ser disputada em jogo único, em caso de acordo entre os clubes finalistas.

A primeira rodada do Capixaba Sub-20

A primeira rodada, que acontece neste fim de semana, tem os seguintes confrontos: Rio Branco-ES x Porto Vitória; Desportiva Ferroviária x Vilavelhense; GEL x Forte FC; Sport-ES x Linhares FC; Serra x Vitória-ES.

A tabela do Campeonato Capixaba Sub-20 2025

  • 1ª Rodada
  • 07 de março - Rio Branco-ES x Porto Vitória
  • 07 de março - Desportiva x Vilavelhense
  • 08 de março - GEL x Forte FC
  • 07 de março - Sport-ES x Linhares FC
  • 08 de março - Serra x Vitória-ES
  • 2ª Rodada
  • 14 de março - Desportiva x Rio Branco-ES
  • 15 de março - Forte FC x Porto Vitória
  • 18 de março - Vilavelhense x Sport-ES
  • 14 de março - Vitória-ES x GEL
  • 15 de março - Linhares FC x Serra
  • 3ª Rodada
  • 21 de março - Rio Branco-ES x Forte FC
  • 21 de março - Sport-ES x Desportiva
  • 21 de março - Porto Vitória x Vitória-ES
  • 22 de março - Serra x Vilavelhense
  • 22 de março - GEL x Linhares FC
  • 4ª Rodada
  • 28 de março - Sport-ES x Rio Branco-ES
  • 28 de março - Vitória-ES x Forte FC
  • 28 de março - Desportiva x Serra
  • 29 de março - Linhares FC x Porto Vitória
  • 02 de abril - Vilavelhense x GEL
  • 5ª Rodada
  • 04 de abril - Rio Branco-ES x Vitória-ES
  • 05 de abril - Serra x Sport-ES
  • 05 de abril - Forte FC x Linhares FC
  • 05 de abril - GEL x Desportiva
  • 04 de abril - Porto Vitória x Vilavelhense
  • 6ª Rodada
  • 12 de abril - Serra x Rio Branco-ES
  • 12 de abril - Linhares FC x Vitória-ES
  • 11 de abril - Sport-ES x GEL
  • 16 de abril - Vilavelhense x Forte FC
  • 11 de abril - Desportiva x Porto Vitória
  • 7ª Rodada
  • 18 de abril - Rio Branco-ES x Linhares FC
  • 19 de abril - GEL x Serra
  • 18 de abril - Vitória-ES x Vilavelhense
  • 18 de abril - Porto Vitória x Sport-ES
  • 19 de abril - Forte FC x Desportiva
  • 8ª Rodada
  • 26 de abril - GEL x Rio Branco-ES
  • 30 de abril - Vilavelhense x Linhares FC
  • 26 de abril - Serra x Porto Vitória
  • 25 de abril - Desportiva x Vitória-ES
  • 25 de abril - Sport-ES x Forte FC
  • 9ª Rodada
  • 03 de maio - Rio Branco-ES x Vilavelhense
  • 03 de maio - Porto Vitória x GEL
  • 03 de maio - Linhares FC x Desportiva
  • 03 de maio - Forte FC x Serra
  • 03 de maio - Vitória-ES x Sport-ES
Texto feito por Sidney Magno do ge.globo

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