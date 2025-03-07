Campeonato Capixaba Sub-20 2025 começa nesta sexta-feira; veja a tabela

O Campeonato Capixaba Sub-20 2025 tem início nesta sexta-feira, com a participação de 10 times. A principal competição de base, do futebol do Espírito Santo, mais uma vez garante vagas para a Copa SP de Futebol Júnior e para a Copa do Brasil da categoria.
Quais são os times do Capixaba Sub-20?
Em 2025, o Campeonato Capixaba Sub-20 não é obrigatório para os times que disputam a Série A do Estadual. Com isso, apenas Desportiva Ferroviária, Porto Vitória (atual campeão), Rio Branco-ES (atual vice), Vilavelhense e Vitória-ES optaram por jogar a competição. Completam os 10 clubes Forte FC (Castelense), GEL, Linhares FC, Sport-ES e Serra.
Fórmula de disputa do Capixaba Sub-20
Na primeira fase, os dez times se enfrentam em turno único e os oito melhores se classificam. Todas as três fases do mata-mata (quartas de final, semifinais e finais) serão disputadas em jogos de ida e volta. Os times que tiveram melhor classificação na primeira fase serão os mandantes nos jogos da volta, mas sem vantagem no resultado. Por isso, em caso de empate na soma dos placares, a disputa vai para os pênaltis. O regulamento prevê, entretanto, que a final poderá ser disputada em jogo único, em caso de acordo entre os clubes finalistas.
A primeira rodada do Capixaba Sub-20
A primeira rodada, que acontece neste fim de semana, tem os seguintes confrontos: Rio Branco-ES x Porto Vitória; Desportiva Ferroviária x Vilavelhense; GEL x Forte FC; Sport-ES x Linhares FC; Serra x Vitória-ES.
A tabela do Campeonato Capixaba Sub-20 2025
- 1ª Rodada
- 07 de março - Rio Branco-ES x Porto Vitória
- 07 de março - Desportiva x Vilavelhense
- 08 de março - GEL x Forte FC
- 07 de março - Sport-ES x Linhares FC
- 08 de março - Serra x Vitória-ES
- 2ª Rodada
- 14 de março - Desportiva x Rio Branco-ES
- 15 de março - Forte FC x Porto Vitória
- 18 de março - Vilavelhense x Sport-ES
- 14 de março - Vitória-ES x GEL
- 15 de março - Linhares FC x Serra
- 3ª Rodada
- 21 de março - Rio Branco-ES x Forte FC
- 21 de março - Sport-ES x Desportiva
- 21 de março - Porto Vitória x Vitória-ES
- 22 de março - Serra x Vilavelhense
- 22 de março - GEL x Linhares FC
- 4ª Rodada
- 28 de março - Sport-ES x Rio Branco-ES
- 28 de março - Vitória-ES x Forte FC
- 28 de março - Desportiva x Serra
- 29 de março - Linhares FC x Porto Vitória
- 02 de abril - Vilavelhense x GEL
- 5ª Rodada
- 04 de abril - Rio Branco-ES x Vitória-ES
- 05 de abril - Serra x Sport-ES
- 05 de abril - Forte FC x Linhares FC
- 05 de abril - GEL x Desportiva
- 04 de abril - Porto Vitória x Vilavelhense
- 6ª Rodada
- 12 de abril - Serra x Rio Branco-ES
- 12 de abril - Linhares FC x Vitória-ES
- 11 de abril - Sport-ES x GEL
- 16 de abril - Vilavelhense x Forte FC
- 11 de abril - Desportiva x Porto Vitória
- 7ª Rodada
- 18 de abril - Rio Branco-ES x Linhares FC
- 19 de abril - GEL x Serra
- 18 de abril - Vitória-ES x Vilavelhense
- 18 de abril - Porto Vitória x Sport-ES
- 19 de abril - Forte FC x Desportiva
- 8ª Rodada
- 26 de abril - GEL x Rio Branco-ES
- 30 de abril - Vilavelhense x Linhares FC
- 26 de abril - Serra x Porto Vitória
- 25 de abril - Desportiva x Vitória-ES
- 25 de abril - Sport-ES x Forte FC
- 9ª Rodada
- 03 de maio - Rio Branco-ES x Vilavelhense
- 03 de maio - Porto Vitória x GEL
- 03 de maio - Linhares FC x Desportiva
- 03 de maio - Forte FC x Serra
- 03 de maio - Vitória-ES x Sport-ES
Texto feito por Sidney Magno do ge.globo