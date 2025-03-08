Desportiva vence o Vilavelhense de virada e avança às semifinais do Capixabão

De virada, a Desportiva venceu o Vilavelhense no Engenheiro Araripe Crédito: Laila Pecorari/Desportiva

A Desportiva Ferroviária venceu o Vilavelhense no Engenheiro Araripe, na tarde deste sábado (8), por 2 a 1, e carimbou o passaporte para as semifinais do Campeonato Capixaba 2025. No jogo de ida, o confronto ficou em 4 a 1 para a Locomotiva Grená, e hoje se concretizou a classificação.

Os goleadores do jogo foram João Guilherme e Alex Galo pela Tiva, e João Firmino, pelo Vila. Agora, a Locomotiva espera o vencedor entre Rio Branco e Capixaba para descobrir o seu adversário na próxima fase.

1º Tempo

Na primeira etapa, a Desportiva imprimiu ritmo forte desde o minuto inicial, repetindo a mesma postura de todo o campeonato e, principalmente, dos dois duelos contra o Vilavelhense, mas não converteu o volume de jogo em finalizações à gol. Em resposta, o time visitante balançou primeiro as redes.

Em uma das poucas jogadas em que o time canela-verde pisou na área da Tiva, na altura dos 25 minutos, uma bola foi lançada na área e Peterson dominou. Em seguida, Gabriel Ferreira deu uma leve carga nas costas do atacante, que caiu e o juiz marcou a penalidade. João Firmino foi para a bola e não perdoou, batendo bem e deixando o sonho do Vila vivo.

Já no final da primeira etapa, outro pênalti. Dessa vez, o juiz apontou a marca da cal depois de revisão do VAR, que viu falta de Douglas em cima do Pedro Botelho. João Guilherme assumiu a responsabilidade, bateu e o goleiro João Victor pegou, mas, no rebote, o camisa 9 finalizou pela segunda vez e dessa vez estufou as redes no Engenheiro Araripe igualando o placar.

2º Tempo

Na volta para a segunda etapa, ainda mais volume grená e, desta vez, com muitas finalizações. O goleiro João Victor foi muito acionado e impediu a virada nos minutos iniciais, além de um cabeceio da Desportiva que explodiu no travessão.