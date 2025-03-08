Amor incondicional pelo Vasco e por Vegetti: conheça Gabriel da Colina

No futebol, a paixão por um clube ultrapassa as quatro linhas e se transforma em uma força que une gerações e inspira histórias incríveis. No Espírito Santo , um torcedor do Vasco representa esse amor com intensidade: Gabriel Fontes, mais conhecido como Gabriel da Colina, é um vascaíno ilustre que já teve o privilégio de entrar em campo com Vegetti, um dos ídolos recentes do time, e vive uma relação de amor incondicional com o Gigante da Colina.

Neste sábado (8), enquanto Vasco e Flamengo se enfrentam no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, Gabriel estará na torcida, sonhando com uma grande campanha do time em 2024. Mas antes da bola rolar, a equipe de A Gazeta foi até Porto Canoa, na Serra , para conhecer de perto sua rotina e paixão pelo Cruz-Maltino.

Uma história de superação e amor pelo Vasco

Gabriel tem 9 anos e convive com uma condição rara desde a infância. Aos três anos, ele foi diagnosticado com hialinose sistêmica infantil, uma síndrome que tem menos de 20 casos registrados no mundo. A doença causa rigidez progressiva no corpo e afeta a pele, exigindo acompanhamento constante com fisioterapia para garantir qualidade de vida. Marcela Fontes, mãe de Gabriel, relembra o momento da descoberta da síndrome.

Segundo a mãe de Gabriel, Sara Fontes. "Em 2017, percebemos algumas alterações no corpo do Gabriel. A pele começou a ficar rígida e surgiram algumas lesões. O médico em Vitória nos encaminhou para um hospital de referência em São Paulo, e após dois anos de investigação, veio o diagnóstico. É uma doença sem cura e sem tratamento específico, apenas acompanhamento com fisioterapia."

A escolha pelo Vasco e o sonho de ver o time campeão

O amor pelo Vasco começou de maneira inusitada. Em 2018, quando Gabriel tinha apenas quatro anos, dois policiais visitaram sua escola e perguntaram qual time ele torcia. Eles ofereceram duas camisas, uma do Vasco e outra do Flamengo, para que ele escolhesse. Sem hesitar, Gabriel pegou a camisa cruz-maltina e, desde então, se tornou um torcedor apaixonado. "Foi uma escolha que nunca me arrependi", diz Gabriel, com um sorriso no rosto.

Desde então, o pequeno torcedor já esteve em São Januário quatro vezes, vivendo a emoção de ver seu time de perto. Para ele, estar no estádio é um momento único. "É uma emoção muito grande! O caldeirão fervendo, a torcida cantando os 90 minutos. É uma experiência que quero repetir muitas vezes."

Um pedido para 2024: menos sofrimento e mais títulos

Apesar das dificuldades que enfrenta diariamente, Gabriel mantém o otimismo e a esperança de que 2024 será um ano melhor para o Vasco. Ele deseja que o time consiga chegar à semifinal da Sul-Americana e disputar a final do Campeonato Carioca.