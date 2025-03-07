Rio Branco já pensa no jogo de volta e destaca campo ruim em Castelo

Rodrigo Fonseca e Theo Kruger, do Rio Branco Crédito: Vinícius Lima

Herói do jogo, Theo falou sobre o bom momento que vive desde a chegada de Rodrigo Fonseca, quando passou a ser titular jogando em uma posição diferente da que foi acostumado durante boa parte da carreira. "Só tenho a agradecer a Deus pelo gol, pela partida que a gente fez. Sendo reserva, sendo titular, zagueiro, lateral... eu vou estar aqui para ajudar o Rio Branco. Tanto quando eu estava na reserva, eu estava apoiando os atletas que estavam jogando. E agora, como titular, também eu vou dar tudo para ajudar o Rio Branco. O importante é que eu indo bem individualmente, eu ajudo o grupo, né?", disse o jogador.

O defensor ainda falou sobre as expectativas para a volta, no Estádio Emílio Nemer, e sobre o foco desde já para a partida decisiva. "É um jogo muito difícil, um jogo truncado, traiçoeiro. E a gente sabe que domingo vai ser mais difícil ainda, pelas questões do campo - do campo menor e pior para jogar. Mas o foco já começa agora, a gente já vai começar a concentração e descansar para poder vir domingo 100% e ligado os 90 minutos", concluiu Theo.

Desafio de Rodrigo

Em um primeiro tempo equilibrado e muito picotado pela arbitragem, o Rio Branco se propôs a administrar a posse de bola e comandar as ações da partida, mas falhou ao criar chances efetivas de gol e chegar até a finalização, e viu o visitante chegar mais vezes com perigo ao próprio gol. Os destaques do Capixaba da primeira etapa foram Adrian Batioja, Jobson e Damasceno, que exploraram jogadas de velocidade no contra-ataque, principalmente pelo lado esquerdo e com arremates de média e longa distância.

"Na primeira etapa achei bem equilibrado, mas as duas equipes amarraram bem o jogo, com poucas oportunidade de gols. A gente até conseguiu cabecear ou finalizar algumas situações, mas no segundo tempo acho que o nosso time jogou dentro do campo do adversário, jogou em cima. Também parabenizar o jogo do adversário, que nos dificultou bastante. e como a gente não desiste, na última bola do jogo, acabamos sendo felizes e conquistamos essa vitória importantíssima", disse Rodrigo Fonseca, treinador do Rio Branco.