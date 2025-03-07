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Futebol Capixaba

Rio Branco já pensa no jogo de volta e destaca campo ruim em Castelo

Depois de vencer o Capixaba pelo confronto de ida por 2 a 1, Theo Kruger e Rodrigo Fonseca falaram no pós-jogo sobre a partida e projetaram a volta, no Estádio Emílio Nemer

Publicado em 07 de Março de 2025 às 14:51

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

07 mar 2025 às 14:51
Rodrigo Fonseca e Theo Kruger, do Rio Branco
Rodrigo Fonseca e Theo Kruger, do Rio Branco Crédito: Vinícius Lima
Com um gol no apagar das luzes, o Rio Branco venceu o Capixaba por 2 a 1, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (6), no jogo de ida das quartas de final do Capixabão 2025. O Brancão encontrou muita dificuldade no primeiro tempo, mas abriu uma vantagem importante para a segunda partida, que será neste domingo (9), em Castelo. Diego Fernandes fez o primeiro e Theo Kruger anotou no último lance para sacramentar a vitória.
Herói do jogo, Theo falou sobre o bom momento que vive desde a chegada de Rodrigo Fonseca, quando passou a ser titular jogando em uma posição diferente da que foi acostumado durante boa parte da carreira. "Só tenho a agradecer a Deus pelo gol, pela partida que a gente fez. Sendo reserva, sendo titular, zagueiro, lateral... eu vou estar aqui para ajudar o Rio Branco. Tanto quando eu estava na reserva, eu estava apoiando os atletas que estavam jogando. E agora, como titular, também eu vou dar tudo para ajudar o Rio Branco. O importante é que eu indo bem individualmente, eu ajudo o grupo, né?", disse o jogador.
O defensor ainda falou sobre as expectativas para a volta, no Estádio Emílio Nemer, e sobre o foco desde já para a partida decisiva. "É um jogo muito difícil, um jogo truncado, traiçoeiro. E a gente sabe que domingo vai ser mais difícil ainda, pelas questões do campo - do campo menor e pior para jogar. Mas o foco já começa agora, a gente já vai começar a concentração e descansar para poder vir domingo 100% e ligado os 90 minutos", concluiu Theo.

Desafio de Rodrigo

Em um primeiro tempo equilibrado e muito picotado pela arbitragem, o Rio Branco se propôs a administrar a posse de bola e comandar as ações da partida, mas falhou ao criar chances efetivas de gol e chegar até a finalização, e viu o visitante chegar mais vezes com perigo ao próprio gol. Os destaques do Capixaba da primeira etapa foram Adrian Batioja, Jobson e Damasceno, que exploraram jogadas de velocidade no contra-ataque, principalmente pelo lado esquerdo e com arremates de média e longa distância.
"Na primeira etapa achei bem equilibrado, mas as duas equipes amarraram bem o jogo, com poucas oportunidade de gols. A gente até conseguiu cabecear ou finalizar algumas situações, mas no segundo tempo acho que o nosso time jogou dentro do campo do adversário, jogou em cima. Também parabenizar o jogo do adversário, que nos dificultou bastante. e como a gente não desiste, na última bola do jogo, acabamos sendo felizes e conquistamos essa vitória importantíssima", disse Rodrigo Fonseca, treinador do Rio Branco.
O técnico também foi perguntado sobre o estilo de jogo rápido do Capixaba, que incomodou a defesa do Capa-Preta, principalmente nos lances de transição e contra-ataque, e qual será a estratégia que será pensada até o confronto decisivo. "O adversário está atrás. É um jogo de 180 minutos e hoje estamos à frente. Eles vão ter que se expor um pouco mais e, a partir dessa exposição, a gente também pode criar essa situação de contra-atacar, porque temos jogadores rápidos. E eu eu penso que esse outro estádio pode prejudicar até eles nesse jogo de velocidade, porque fica uma partida de bola mais dividida, de bola parada e de imposição física", disse ele.

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