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Iluminado

Braga decide classificação para o Rio Branco e já pensa na semifinal

Atacante entrou no segundo tempo para marcar o gol da classificação

Publicado em 10 de Março de 2025 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2025 às 18:39
Braga marcou na vitória do Rio Branco sobre o Capixaba
Braga marcou na vitória do Rio Branco sobre o Capixaba Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco
Por Tiago Taam, do ge.globo
O Rio Branco está classificado para as semifinais do Campeonato Capixaba. O novo triunfo sobre o Capixaba neste domingo (9), desta vez por 1 a 0, saiu dos pés de Braga, atacante que já havia atuado pelo Capa-Preta e retornou ao clube há menos de um mês. Além daqueles que vestiam as cores do Rio Branco em campo, a torcida do Brancão foi em bom número ao estádio e presenciou uma ótima atuação de sua equipe. Os 238 presentes, de maioria capa-preta, acompanharam um primeiro tempo de apenas um time, mas que não completava as oportunidades em gol. Ao todo, foram 12 finalizações na etapa inicial.
Na parte complementar, no entanto, a estratégia de Rodrigo Fonseca foi mais cautelosa: fechar a equipe para sair em contra-ataque, já que o Capixaba necessitava marcar ao menos um gol. Sendo assim, o novo plano de jogo veio com a substituição de Maranhão, que deu lugar a Braga. O recém-chegado não precisou de muitas oportunidades na velocidade para satisfazer o técnico. Seis minutos após entrar em campo, o atacante marcou o gol decisivo, que colocou o Rio Branco na semifinal.
"Primeiramente, agradeço a Deus por tudo, pelo gol, pela entrega da equipe, porque sabíamos que não seria um jogo fácil por conta das condições do gramado, mas o grupo está de parabéns. Todos que jogam e apoiam do banco, participam e fazem parte de momentos como esse. Agora vamos descansar, porque agora temos o clássico, e vamos brigar pela classificação para a final', disse Braga.
Logo após o gol, o atacante pernambucano não se limitou a uma comemoração normal. Braga correu para o alambrado do Emílio Nemer, tirou a camisa e festejou junto ao CEO da SAF, Renato Antunes, que se pendurou junto ao atacante. Além dos dirigentes do clube, a torcida capa-preta viajou em bom número para acompanhar o jogo de volta das semifinais, algo valorizado pelo autor do gol. "A torcida é o nosso 12° jogador. Eles sempre nos apoiam e nos acompanham, e espero que no próximo jogo também façam uma bela festa nas semifinais" concluiu o herói da classificação.
Nas semifinais, o Rio Branco terá a arquirrival Desportiva Ferroviária pela frente. A Locomotiva foi a líder da primeira fase e eliminou o Vilavelhense após vencer ambas as partidas, em placar agregado de 6 a 2. A primeira partida terá mando do Capa-Preta, enquanto a volta é de responsabilidade do lado grená. A Federação de Futebol (FES) deve revelar as datas, horários e locais dos jogos nesta terça-feira (11). De acordo com a tabela básica, divulgada pela entidade, as partidas acontecem nos finais de semana dos dias 15 e 22 de março.

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