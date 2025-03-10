Rio Branco volta a vencer o Capixaba e avança às semifinais do Capixabão

O Rio Branco está classificado para as semifinais do Capixabão. O Capa-Preta eliminou o Capixaba, no estádio Emílio Nemer, na noite deste domingo (9). O Brancão, que já tinha vencido o jogo de ida por 2 a 1, chegou a mais uma vitória, desta vez por 1 a 0, em Castelo. A torcida capa-preta marcou presença no estádio e ajudou a equipe em busca da classificação.
O Brancão vai enfrentar seu maior rival nas semifinais, a Desportiva, que venceu o Vilavelhense, no sábado (9). A data do confronto será decidida na terça-feira (11) em reunião da Federação Capixaba com os clubes.
Primeiro tempo
O começo do jogo foi marcado pela pressão imposta pela equipe capa-preta, com diversas chances criada por Bruno Silva, Maranhão e Diego Fernandes. Um pênalti também foi marcado, mas foi anulado pelo VAR por uma falta no início da jogada. Destaque para boas defesas do goleiro do Capixaba, João Vitor.
Segundo tempo
O jogo seguiu com o Capa-Preta pressionando, atacando e se defendendo muito bem. O Rio Branco soube controlar a partida e conseguiu fazer um gol com Braga, que entrou e balançou a rede após contra-ataque. Ele aproveitou uma bola que sobro e chutou de fora da área para anotar o único gol da partida. Na sequência, o jogo seguiu morno com o clube só administrando o resultado.