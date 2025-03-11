Semifinais definidas e tabu de quase 50 anos é quebrado no Capixabão

Alex Galo, da Desportiva; Matheus Costa, do Rio Branco; Paulo Henrique, do Vitória; Ferrugem, do Porto Vitória Crédito: Reprodução

Depois de quase cinco décadas, o Campeonato Capixaba volta a ter como os quatro melhores times da competição clubes da Grande Vitória. O tabu foi quebrado depois da classificação do Porto Vitória diante do Real Noroeste, nesta segunda-feira (10), quando o Verdão se juntou ao trio Desportiva Ferroviária, Rio Branco e Vitória.

A última vez que nenhum time do interior do estado esteve presente nas semifinais foi há 49 anos, em 1976. Naquela temporada, o quadrangular final foi disputado por Rio Branco, Desportiva, Santo Antônio e Vitória. O Alvianil saiu vencedor daquele Capixabão, depois de bater o Capa-Preta por 2 a 1; empatar com a Locomotiva Grená em 2 a 2; e triunfar sobre o Santo Antônio por 2 a 0.

Com os confrontos já definidos, os finalistas sairão do clássico entre Desportiva e Rio Branco, de um lado da chave, e de Porto Vitória e Vitória do outro. Todos os quatro jogos das semifinais serão disputados na Grande Vitória, mais precisamente nas cidades de Vitória, com o Alvianil mandando o seu confronto no Salvador Costa; e Cariacica, com a Tiva jogando no Engenheiro Araripe, e Brancão e Porto no Kleber Andrade.

Como ficam as semifinais

Já o Rio Branco teve um início de Estadual conturbado e só venceu a primeira partida depois da chegada do novo técnico Rodrigo Fonseca, apenas na sétima rodada, e terminou o fase inicial na segunda metade da tabela. Nas eliminatórias, passou do Capixaba depois de vencer os dois jogos , sendo o primeiro por 2 a 1 com gol no último minuto, e o segundo por 1 a 0, no Estádio Emílio Nemer, em Castelo.

Do outro lado, um duelo entre dois times que brigaram na última rodada para não caírem, e bateram os times com segunda e terceira melhores campanhas da primeira fase. O Vitória fez valer o novo regulamento, e empatou os dois jogos contra o Rio Branco VN , levando a disputa da classificação para as penalidades, onde se saiu melhor depois do goleiro Paulo Henrique defender três cobranças.