Rio Branco-VN é goleado pelo Vila Nova-GO e se despede da Copa do Brasil

Brancão Polenteiro sofreu com falhas individuais no início do jogo e depois não conseguiu conter o ímpeto do Tigre

Rio Branco VN perdeu para o Vila Nova na Copa do Brasil. (Roberto Corrêa/ VNFC)

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

O Rio Branco-VN disse adeus ao sonho da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil 2025 na noite desta quinta-feira (13). O Brancão Polenteiro perdeu para o Vila Nova, no Estádio Serra Dourada, por 6 a 0, e foi eliminado da copa mais importante do futebol brasileiro. Este foi o sexto jogo consecutivo sem vencer do time capixaba, e a segunda eliminação seguida, depois de ter caído no Estadual para o Vitória, nos pênaltis.

Enfrentando um time de Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o Rio Branco-VN não se encontrou no jogo e se propôs apenas a defender passivamente durante todo o confronto, e conseguiu, até certo ponto, depois de ir para o intervalo com apenas 1 a 0 no placar, e com um jogador a menos por metade da primeira etapa. Gabriel Poveda, Jean Mota, Tiago Pagnussat, Diego Torres, Elias e Gabriel Silva marcaram pelo colorado goiano.

O Jogo

Com dois lances fora do comum, o Rio Branco-VN se abateu logo no primeiro tempo, e foi para o intervalo atrás em 1 a 0 no placar. Na primeira jogada bizarra, aos oito minutos, o Vila abriu o marcador. Júnior Todinho finalizou fraco, o goleiro Pezão caiu, fez a defesa, mas falhou feio ao soltar a bola e entregar nos pés do atacante Gabriel Poveda, que apenas empurrou para as redes.

Logo depois, aos 11 minutos, Patrick cometeu uma falta que originou o seu primeiro amarelo. O atacante continuou afoito nas jogadas e, doze minutos depois, deu um carrinho sem necessidade no campo de defesa do adversário, o que levou o árbitro a amarelar o jogador capixaba pela segunda vez, e tirá-lo de campo com um cartão vermelho.

Depois disso, com dez jogadores em campo, o Brancão Polenteiro assistiu o Vila Nova rodar a bola no seu campo e criar chances, mas foi apenas no segundo tempo que o Tigre ampliou a vantagem. Aos 18 minutos, Jean Mota chutou da entrada da grande área no canto do goleiro Pezão, que não alcançou. 2 a 0 para o clube goiano.

Depois, bastou 12 minutos para o Vila transformar o placar em goleada histórica. Aos 26, o Colorado aumentou ainda mais o placar após cobrança de escanteio de Diego Torres, quando Tiago Pagnussat subiu mais alto e, de cabeça, marcou o terceiro gol no Serra Dourada.

Já, aos 29, Gabriel Silva finalizou, o goleiro polenteiro deu o rebote, e Diego Torres fez 4 a 0 para Tigre. Seis minutos depois, após cobrança de falta de Jean Mota, Elias desviou de cabeça e faz o quinto gol da partida. Por fim, a bola que deu placar final ao confronto foi um golaço de Gabriel Silva, que recebeu no bico na área, limpou a marcação e mandou no ângulo.

