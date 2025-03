Luto

Morre Dona Julita, bisavó do atacante Richarlison

Em suas redes sociais, o jogador lamentou o falecimento. O velório acontece na Capela Mortuária de Nova Venécia

Dona Julita, bisavó de Richarlison, faleceu nesta quarta-feira (12). (Esporte Espetacular/Reprodução)

Bisavó do atacante Richarlison, Julita Machado Nogueira da Silva, 93 anos, faleceu na manhã desta quarta-feira (12), em Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo. Dona Julita, como era conhecida, estava internada há alguns dias e veio a óbito por causas naturais, de acordo com informações da assessoria de imprensa do atleta.

Dona Julita sempre foi figura importante na vida do atacante do Tottenham, a ponto de ser citada em entrevistas como uma das inspirações do jogador. Em sua conta oficial no Instagram, Richarlison lamentou e se despediu da bisavó.

Clube que leva Richarlison no nome em sua razão social e é comandado pelo pai do atleta, Antônio Carlos Andrade, o Nova Venécia FC publicou uma nota de pesar. O velório acontece na Capela Mortuária de Nova Venécia, e o sepultamento está previsto para esta quinta-feira (13), às 10h.

"Neste momento de dor, a instituição expressa suas mais sinceras condolências a Richarlison, ao presidente Antônio de Andrade e a toda sua família. Que as memórias de Dona Julita tragam conforto e força para superar esta perda irreparável. eu legado de força e valores permanecerá vivo entre aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ela", relata um trecho da nota.

