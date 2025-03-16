Rio Branco e Desportiva termina com confusão entre dirigentes no vestiário

Após o final da partida, o presidente da associação do Rio Branco, Paulo Pachêco, cobrou João Guilherme, atacante da Desportiva Ferroviária, por comemorar o segundo gol grená em frente à torcida capa-preta. Na sequência, Lucas Brando, diretor de futebol da Locomotiva, acertou um soco no rosto do mandatário alvinegro, o que gerou ainda mais confusão.

Dessa forma, os ânimos ficaram exaltados. Houve troca de empurrões e a briga foi sanada ainda na saída de campo. Porém, na subida aos vestiários, o presidente Paulo Pachêco aguardou jogadores e membros da delegação da Desportiva Ferroviária para dar continuidade à confusão. Alguns atletas já haviam subido as escadas do Kleber Andrade, mas desceram correndo para intervirem o mandatário capa-preta. O mesmo foi segurado por membros da diretoria grená, no momento em que João Guilherme e um integrante exaltado da comissão técnica da Tiva subiam rumo ao vestiário.

Por fim, após os ânimos ficarem ainda mais alterados, o Batalhão de Choque da Polícia Militar interveio na confusão, com ameaças de spray de pimenta e possível uso de cassetetes, que não foram utilizados na ação. Sendo assim, jogadores e membros de comissão técnica deixaram as escadas e foram aos vestiários, dando encerramento à confusão generalizada.

Desportiva e Rio Branco se posicionam

O responsável pelo processo de transição da SAF da Desportiva Ferroviária, Gabriel Venturim, expressou reclamações sobre o extra-campo da partida. Após o jogo, o dirigente pediu profissionalismo por parte do presidente da associação do Rio Branco. Apesar de toda a confusão, o mandatário grená afirma que as relações com a SAF Capa-Preta seguem em prol do futebol capixaba, mas entende que há divergências antigas com a parte associativa do rival alvinegro.

"O que não pode acontecer mais é dirigente, ficar dentro de campo, tirando satisfação de time, de jogador, isso é um absurdo. A gente teve o presidente da Associação do Rio Branco tirando satisfação com o atleta nosso, iniciando uma confusão. A gente sabe que aqui é um lugar de trabalho, a gente está aqui para trabalhar, não é para ficar bebendo e ficar discutindo com jogador. Isso é algo que vem de longa data (com o associativo) e a gente já sabe que esse tipo de situação vinha correndo, mas a gente tem um relacionamento com a SAF do Rio Branco, pensando no futebol capixaba", disse Gabriel Venturim em entrevista coletiva.

O Rio Branco foi procurado pela reportagem de A Gazeta, mas inicialmente preferiu não se posicionar sobre as confusões generalizadas após a partida. No entanto, no fim da noite deste sábado, o presidente do Rio Branco Atlético Clube, Paulo Pachêco, procurou a Gazeta e informou que registrou um boletim de ocorrência contra o diretor da Desportiva, Lucas Brando. No BO, Pachêco diz ter sido "agredido covardemente pelas costas" por Brando.

Por meio de uma nota oficial, a associação do Rio Branco se manifestou e diz não compactuar com atos de violência. Confira abaixo a nota na íntegra.

"Vamos competir e ganhar em campo. A agressão covarde pelas costas ao presidente, pelo diretor de futebol grená, será resolvida na esfera penal, cível e desportiva. O Rio Branco Atlético Clube não compactua com violência e este tipo de comportamento de um profissional do futebol. A torcida capa-preta irá a Jardim América torcer em paz pelo seu clube centenário, buscando a classificação à final do Campeonato Capixaba."

Jogo de volta das semifinais do Campeonato Capixaba 2025