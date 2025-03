Capixaba

Desportiva x Rio Branco: confira os acessos da torcida no Engenheiro Araripe

O jogo de volta da semifinal acontece neste sábado (22). Três arquibancadas estarão liberadas para os torcedores

Engenheiro Araripe vai receber o clássico que vale vaga na final do Capixabão. (Vitor Jubini)

O clássico mais importante do futebol capixaba nos últimos anos acontece neste sábado (22). Desportiva e Rio Branco se enfrentam no Engenheiro Araripe, em partida válida pela volta da semifinal do Campeonato Capixaba 2025. No duelo de ida, um empate em 2 a 2 entre os times, levando a decisão para o estádio em Jardim América.

Para o clássico deste sábado, o Engenheiro Araripe volta a receber as duas torcidas e com o retorno das arquibancadas norte, a famosa "geralzinha", que fica atrás do gol destinada para torcedores grenás, e a leste, para os capa-pretas. O acesso da torcida mandante acontece na entrada principal, já a do Rio Branco será pelo portão do colégio Eliezer Batista, com acesso pela Avenida Mário Gurgel (BR-262), próximo a alça da Segunda Ponte.

Venda de ingressos

Os ingressos para o jogo podem ser adquiridos de forma antecipada, por meio do site zig.tickets. Até o momento, a Desportiva não informou se haverá vendas em pontos físicos. As entradas estão sendo comercializadas por: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) + uma taxa de operação de R$ 4,80, nas arquibancadas, em caso de inteira; e R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) + uma taxa de operação de R$ 3,60, na geralzinha, em caso de inteira; e uma taxa de operação de R$ 2,50 caso seja meia-entrada tanto para arquibancadas como para a geralzinha.

Têm direito à meia-entrada: Estudantes; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; Doadores de sangue; Profissionais do Magistério da rede pública e privada; Pessoas com deficiência e autistas, com os seus respectivos acompanhantes; Jornalistas e radialistas; e torcedores trajando uma camisa do Rio Branco ou da Desportiva. As primeiras 500 mulheres que chegarem ao estádio terão entrada gratuita (independente se for torcedora da Desportiva ou do Rio Branco. Os ingressos serão entregues nas portarias de acesso ao estádio). Crianças de até 12 anos de idade também não pagam.

