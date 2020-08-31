"Pandemia continua e cuidado ainda é essencial", alerta leitor

Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Com a atualização, o número total de mortes pela doença sobe para 3.135. Já o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aumentou para 110.351. No mesmo período, foram registradas mais 326 infectados.

pandemia tem dados sinais de desaceleração no Espírito Santo, o que tem permitido a flexibilização das regras de quarentena. No entanto, cenas de descumprimento da medida de distanciamento social e uso da máscara, posturas que ainda são necessárias, vem levantando preocupações com o aumento do número de infectados e, consequentemente, de internações e mortes.

O assunto foi bastante comentado pelos leitores de A Gazeta em nossas redes sociais. Confira alguns comentários:

Que ótima notícia! Só não devemos nos esquecer de que a pandemia continua e os cuidados com a gente e com o outro ainda ainda são necessários. (Tânia Bitti)

A pandemia aqui no nosso Estado aos poucos está sendo estirpada!! (Cristiano Souza)

Graças a Deus e ao esforço de muitos, pena que as praias estão cheias e muitas pessoas não estão fazendo o uso de máscara. (Denize Charra)

Esperamos em Deus que em breve não teremos mais nenhum óbito por este devastador vírus, mas todos nós temos que ter consciência e ter cuidado para não nos contaminarmos. (Zelia Brandão)

Primeiramente graças a Deus e em segundo aos profissionais de saúde que têm feito um excelente trabalho. (Richard Estanislau)

Se realmente os testes fossem feitos, o número de infectados não seria esse. Pessoas vão à UPA e não realizam o teste. (Poliana Rodrigues)

Tomara que zere o número de mortes diárias, mas que o isolamento social não está mais fazendo efeito está provado. Ao mesmo tempo que as mortes estão caindo, os bares estão lotados, os ônibus, as filas de banco, as feiras livres e tantos outros. (Luciano Faria)

Essa notícia é maravilhosa, graças a Deus e aos profissionais incansáveis… mas a pandemia não passou, vamos proteger a nós e ao próximo. (Angela Berler)

Senhor, muito obrigada! Estamos recebendo muitas bênçãos, mesmo que muita gente tenha perdido a vida. Vamos continuar ainda nos protegendo, depende de nós! (Rogeria Guimarães Schneider)

O dia que mais espero é chegar em zero mortes. Em nome de Jesus. (Écida Cosme de Almeida)

Sinceramente, tenho visto tanta gente nas ruas, inclusive em bares á noite, que até acho que a Covid já não existe mais. Isso é uma reclamação às autoridades. Há um mês o governador mandaria prender todo mundo e agora está como se a Covid não existisse. Será que é a política? (Tiago Camilo Leles)

Eu estou já há cinco meses em quarentena. Não vejo a hora da liberdade e voar feito uma águia. Não está sendo nada fácil. Saí de casa apenas três vezes. Que Deus nos liberte o mais rápido possível. (Sofia Santos)

Quantos exames ainda estão para sair o resultado? Queria acreditar, mas tenho dúvidas. (Alê Lima)

Nada mais triste sentir a dor da saudade de alguém querido que esta doença levou. Eu sei o que é isto. Que Deus nos dê proteção. (Martha Machado Machado)

Muita gente nas ruas e praias sem máscara, passavam por mim de bicicleta sem máscara. Pra voltar tudo de novo... (Iolanda Helena Figueiredo)