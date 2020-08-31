"Pandemia continua e cuidado ainda é essencial", alerta leitor

O Espírito Santo registrou seis óbitos pelo novo coronavírus entre sábado (29) e domingo (30), de acordo com dados do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). É o menor registro de mortes desde 2 de maio.
Com a atualização, o número total de mortes pela doença sobe para 3.135. Já o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aumentou para 110.351. No mesmo período, foram registradas mais 326 infectados.
A pandemia tem dados sinais de desaceleração no Espírito Santo, o que tem permitido a flexibilização das regras de quarentena. No entanto, cenas de descumprimento da medida de distanciamento social e uso da máscara, posturas que ainda são necessárias, vem levantando preocupações com o aumento do número de infectados e, consequentemente, de internações e mortes.
O assunto foi bastante comentado pelos leitores de A Gazeta em nossas redes sociais. Confira alguns comentários:
Que ótima notícia! Só não devemos nos esquecer de que a pandemia continua e os cuidados com a gente e com o outro ainda ainda são necessários. (Tânia Bitti)
A pandemia aqui no nosso Estado aos poucos está sendo estirpada!! (Cristiano Souza)
Graças a Deus e ao esforço de muitos, pena que as praias estão cheias e muitas pessoas não estão fazendo o uso de máscara. (Denize Charra)
Esperamos em Deus que em breve não teremos mais nenhum óbito por este devastador vírus, mas todos nós temos que ter consciência e ter cuidado para não nos contaminarmos. (Zelia Brandão)
Primeiramente graças a Deus e em segundo aos profissionais de saúde que têm feito um excelente trabalho. (Richard Estanislau)
Se realmente os testes fossem feitos, o número de infectados não seria esse. Pessoas vão à UPA e não realizam o teste. (Poliana Rodrigues)
Tomara que zere o número de mortes diárias, mas que o isolamento social não está mais fazendo efeito está provado. Ao mesmo tempo que as mortes estão caindo, os bares estão lotados, os ônibus, as filas de banco, as feiras livres e tantos outros. (Luciano Faria)
Essa notícia é maravilhosa, graças a Deus e aos profissionais incansáveis… mas a pandemia não passou, vamos proteger a nós e ao próximo. (Angela Berler)
Senhor, muito obrigada! Estamos recebendo muitas bênçãos, mesmo que muita gente tenha perdido a vida. Vamos continuar ainda nos protegendo, depende de nós! (Rogeria Guimarães Schneider)
O dia que mais espero é chegar em zero mortes. Em nome de Jesus. (Écida Cosme de Almeida)
Sinceramente, tenho visto tanta gente nas ruas, inclusive em bares á noite, que até acho que a Covid já não existe mais. Isso é uma reclamação às autoridades. Há um mês o governador mandaria prender todo mundo e agora está como se a Covid não existisse. Será que é a política? (Tiago Camilo Leles)
Eu estou já há cinco meses em quarentena. Não vejo a hora da liberdade e voar feito uma águia. Não está sendo nada fácil. Saí de casa apenas três vezes. Que Deus nos liberte o mais rápido possível. (Sofia Santos)
Quantos exames ainda estão para sair o resultado? Queria acreditar, mas tenho dúvidas. (Alê Lima)
Nada mais triste sentir a dor da saudade de alguém querido que esta doença levou. Eu sei o que é isto. Que Deus nos dê proteção. (Martha Machado Machado)
Muita gente nas ruas e praias sem máscara, passavam por mim de bicicleta sem máscara. Pra voltar tudo de novo... (Iolanda Helena Figueiredo)
Os bares estão lotados, as pessoas estão se lixando para a sua segurança. Este é o problema. O povo está banalizando esta situação, talvez devido ao período de quarentena que passou preso dentro de casa. (Mauricio Borges Vidal)