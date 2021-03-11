Machismo? Leitores comentam crítica a roupa de vereadora em Vitória

Vereadora Camila Valadão (Psol) foi questionada por usar blusa com um dos praços de fora Crédito: Divulgação

“Creio que os vereadores aqui têm que estar com traje formal e a vereadora não está com traje formal para a sessão”, disse Gilvan, que ainda acrescentou: “Quem quer respeito, se dá o respeito." O vereador também criticou o uso da palavra "todes" pela veradora, forma do pronome "todos" adaptada a um gênero neutro, que vem sendo usado por difersos grupos sociais como uma forma de linguagem inclusiva, não sexista.

A Gazeta, sobre o constrangimento que sofreu. "Essas situações no meio político são muito comuns, infelizmente. O Brasil é um país que naturaliza as violências contra as mulheres", disse. O epsisódio ganhou grande repercussão no Estado, e a fala do vereador foi apontada como reflexo do machismo institutional por capixabas e especialistas no tema. Na quarta-feira (10), a parlamentar foi entrevistada em live do Papo de Colunista , de, sobre o constrangimento que sofreu. "Essas situações no meio político são muito comuns, infelizmente. O Brasil é um país que naturaliza as violências contra as mulheres", disse.

O assunto também rendeu muita discussão nas redes sociais de A Gazeta, a maioria deles apontando misoginia. Confira alguns comentários postados pelos leitores:

A que ponto chegamos. Vereador querendo dizer como a vereadora deve se vestir. Estou na função de vereador na minha cidade e fiquei com vergonha por uma fala como essa desse vereador. A mulher veste o que ela quiser vestir. Repúdio ao machismo. (José Carlos Lovantino)

Nossos impostos estão sendo financiados para isso? Fiscais de vestimenta? É falta de serviço, vereador? Saia do seu carro oficial e vá andar de ônibus para ver a necessidade do povo... falta do que fazer! (Diego Mayer)

Tantos problemas na cidade para se resolver e o cara está preocupado com uma roupa sem manga! (Ricardo F. Gallon)

Vitória teve uma das piores chuvas dos últimos anos. Destelhando casas, alagando várias ruas e prejudicando toda a população local. Mas o que se torna interessante hoje em plenário é a discussão do "todes". Brasil é uma piada pronta mesmo! (Alexandre Carvalho)

Câmara Medieval de Vitória: todo dia um vexame civilizatório. Hoje: perseguição misógina. (Sandro Costa)

Eu acompanho sempre as sessões! Neuzinha já sofria com o machismo, mas agora tem sido muito mais profundos esses ataques de alguns. (Tânia Tagarro)

O país da hipocrisia machista. Os nobres vereadores nem prestaram atenção na fala da espetacular vereadora Camila. A preocupação no plenário foi o ombro da parlamentar. Lamentável!!! (Iara Vargas)

Formalidade é o que se espera neste tipo de serviço. O cumprimento que ela usou não é o formal no ambiente que estava. Quanto à roupa, creio que ele estava se referindo ao adesivo que ela estava usando indevidamente. (Andrea Duarte)

O problema não é a roupa, o problema são os babaca que não podem olhar para uma mulher sem imaginar ela de outros jeitos e acabam colocando a culpa na mulher. A raiva desses homens é ver mulheres em lugares que acham que só eles poderiam estar, mas lugar de mulher é onde ela quiser. Mulheres, nunca aceitem menos do que vocês merecem. (Andreyna Martins)

Fiscais de roupa e de pronomes utilizados. E fiscais de prefeito? Onde estão? (Diogo Cavalcanti)

Vamos acompanhar de perto nossas representantes, vereadora Camila e vereadora Karla. #Ninguémsoltaamãodeninguém #MachismoNão (Cida Menegucci)

Muito orgulho de ter a Camila como representante. Uma de nós! Toda força às nossas vereadoras que estão enfrentando o machismo diariamente! (Karen Carla Lima de Oliveira)

Não acredito que essa prática seja de todos os parlamentares. É preciso que se manifestem os que não aceitam esse abuso. Camila, sua firmeza e seriedade nos estimulam e nos dão esperanças. (Maria Elvira Bazet)

Alô, alô, vocês não são pagos para reparar em roupa de mulher, muito menos dizer o que devem vestir. Deveriam estar ocupados pressionando o prefeito a comprar vacinas. Há pessoas morrendo e vidas a serem salvas. (Rosemeire dos Santos Brito)

#TodesComCamila. Basta de machismo institucional! (Cida Menegucci)

Parabéns aos realizadores do Papo de Colunista. Não sou eleitor de Camila, mas sou admirador. Hoje minha admiração foi fortalecida. (Antonio Moraes)

O vereador agressor depende desse tipo de covardia para manter visibilidade junto ao seu eleitorado, que se sente representado por essa atitude grosseira. Tem que abrir processo contra o vereador no conselho de ética. O machismo é tão enraizado na nossa sociedade que mulheres não votam em mulheres. (David A. Monteiro)