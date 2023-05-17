"O jiu-jítsu é a minha vida", diz atleta e professora da Estação Cidadania

Jordana Lírio exibe as medalhas conquistadas em 2023, inclusive em Campeonato Brasileiro Crédito: Fernando Madeira

A atleta e professora de educação física Jordana Lírio, de 29 anos, encontra no tatame motivos para sorrir. Apesar do contato tardio com o jiu-jítsu, modalidade que começou a praticar aos 21 anos de idade, a moradora do bairro Nova Brasília, de Cariacica , se orgulha do caminho que traçou até 2023, ano que já rendeu algumas medalhas, inclusive o bronze no Campeonato Brasileiro, realizado em São Paulo . Jordana Lírio treina diariamente e dá aula para alunos na Estação Cidadania de Cariacica, no bairro Itacibá.

Beneficiária do Bolsa Atleta há quatro anos, a lutadora capixaba contou à reportagem de A Gazeta que praticava, até os 21 anos de idade, o kickboxing apenas como hobby. A convite de um amigo, ela conheceu a nova modalidade e se apaixonou.

"Não tinha nenhuma expectativa de ser atleta de alto rendimento ou competir no kickboxing, era por hobby. Nunca tive intenção de praticar o jiu-jítsu. Mas seis meses depois estava na minha primeira competição. Hoje o jiu-jítsu é minha vida, faço por amor" Jordana Lírio - Atleta de jiu-jitsu e professora de educação física

O jiu-jítsu é uma paixão para Jordana, mas não é a única atividade desempenhada na rotina, que classifica como "puxada". A capixaba de Cariacica é professora de educação física e dá aulas no mesmo lugar que treina, em Itacibá. O local oferece um amplo espaço para prática esportiva, como quadras coberta e de areia, pistas de atletismo, campo de futebol e pista de skate.

Os treinos acontecem todos os dias da semana. Em alguns casos e dependendo das competições, os treinos podem ser feitos até três vezes por dia.

A atleta Jordana Lírio, do Jiu Jitsu, treina na Estação Cidadania de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Atualmente, Jordana conta com o salário que recebe como professora no município e com o Bolsa Atleta para competir em outros Estados e até sonhar com os Estados Unidos da América, onde acontece o Mundial da modalidade realizado pela federação internacional.

"O jiu-jítsu é a minha vida. Eu não imaginei que chegaria até aqui, sinto muito orgulho da Jordana de 29 anos. E não quero parar agora, quero levar o nome de Cariacica para o topo" Jordana Lírio - Atleta de jiu-jitsu e professora de educação física

Jordana afirmou que já tentou competir no Mundial da categoria, mas que teve o visto negado em 2018. Conseguir a autorização para entrar no país seria o primeiro passo para poder disputar o título. "Não sei por qual motivo foi negado, provei que participaria do campeonato, tinha credenciais esportivas para isso. Mas disseram que eu não tinha vínculos suficientes no Brasil", detalhou.

Neste ano, a edição do Mundial acontece em junho. O sonho de Jordana, no entanto, está em 2024, quando ela deve tentar novamente o visto para a disputa do campeonato mais sonhado pelos atletas do esporte.

Jordana Lírio treina na Estação Cidadania de Cariacica

Como contou a capixaba, o jiu-jítsu está presente diariamente na rotina e ocupa quase toda a semana, entre competições, treinos e aulas. Perguntada sobre o que gostaria de fazer após a carreira, a capixaba afirmou que deve seguir no tatame.

"Se algum dia eu não quiser ou puder mais competir, quero dar continuidade ao esporte em projetos sociais", diz.

Local de treinos de Jordana recebe programação especial no dia 27

A moradora de Nova Brasília conhece bem o caminho de casa até o tatame da Estação Cidadania de Cariacica, no bairro Itacibá. O local receberá no próximo dia 27 uma programação especial com oficinas e práticas de diversas modalidades esportivas. Do jiu-jitsu ao futebol, as quadras e campos da Estação Cidadania estarão à disposição da população. Saiba como se inscrever para participar.

A programação da Estação Cidadania de Cariacica:

Ginástica para a terceira idade (livre para o público) - Área externa, das 6h às 7h

Circuito ginástica comunidade (livre para o público) - Quadra de areia, das 7h às 8h / das 8h às 9h

Tênis de mesa (paradesportivo) - Quadra coberta, das 7h às 13h

Ginástica rítmica e ballet (livre para o público) - Quadra coberta, das 7h às 13h

Atividades lúdicas e recreação (livre para o público) - Área externa, das 8h às 18h

Aulão de ritmos comunidade (livre para o público) - Área externa, das 8h às 9h

Futsal masculino (torneio) - Quadra coberta, das 9h às 13h

Hand Beach (torneio) - Quadra de areia, das 9h às 13h

Judô e Karatê (livre para o público) - Segundo piso, das 9h às 13h

Futebol (livre para o público) - Campo, das 9h às 13h

Ballet (apresentação) - Segundo piso, das 13h às 15h

Judô, Karatê e jiu-jitsu (oficina) - Área externa, das 14h às 19h

Handebol feminino (torneio) - Quadra coberta, das 14h às 16h30

Futebol (livre para o público) - Campo, das 14h às 18h

Ginástica rítmica (oficina) - Segundo piso, das 15h às 17h

Beach Soccer (livre para o público) - Quadra de areia, das 15h às 17h

Handebol masculino (torneio) - Quadra coberta, das 16h30 às 19h

