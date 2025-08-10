19ª rodada

Gabriel Menino faz gol mais rápido do Brasileiro, mas Vasco e Atlético-MG empatam

Vasco e Atlético-MG fizeram um jogo movimentado, mas ficaram no empate de 1 a 1, neste domingo (10); resultado mantém o Vasco na zona de rebaixamento, agora com 17 pontos

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 19:03

Vasco e Atlético-MG fizeram um jogo movimentado, mas ficaram no empate de 1 a 1, neste domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão, em São Januário. O empate não foi por falta de iniciativa dos times, mas por falta de precisão.

Gabriel Menino fez o gol mais rápido do Brasileirão 2025, logo aos 38 segundos. Também foi o primeiro gol dele com a camisa do Atlético-MG.

Só que Vegetti, de pênalti, empatou para o time da casa, ainda no primeiro tempo. O lado negativo é que o argentino tomou cartão amarelo já nos acréscimos e está suspenso no próximo jogo.

O resultado mantém o Vasco na zona de rebaixamento, agora com 17 pontos. O time tem dois jogos a menos que o Vitória, atualmente o primeiro time fora do Z4, com 18 pontos.

O time de Fernando Diniz chegou ao quinto jogo sem vencer no Brasileirão. São três empates no período.

Coutinho e Rony disputam bola em jogo em São Januário Crédito: Pedro Souza/Atlético

Já o Atlético-MG segue no meio da tabela, com 24 pontos (também em 17 jogos).

Na próxima rodada, o Vasco visita o Santos, no Morumbis, domingo, às 16h. Já o Atlético-MG, simultaneamente, recebe o Grêmio na Arena MRV.

Vasco e Altético-MG podem se reencontrar na Copa do Brasil, dependendo do resultado do sorteio das quartas de final, terça-feira, na CBF.

Gol mais rápido do Brasileirão

O jogo já começou a mil por hora pelo lado do Atlético-MG. Na primeira subida ao ataque, após recuperar a bola na defesa, o time mineiro pegou o Vasco meio desmontado. Gabriel Menino, corajoso, soltou um chutaço de fora da área. Certeiro. Aos 38 segundos, o gol mais rápido do Brasileirão 2025. Um golaço.

Isso obviamente afetou o humor do torcedor vascaíno em São Januário. O time levou alguns minutos até se reorganizar e passar a acertar mais passes. Pumita Rodríguez, improvisado como lateral-esquerdo, foi um dos jogadores que demorou a se acomodar.

Mas o jogo do Vasco passou a fluir melhor, muito pela regência de Coutinho. Tchê Tchê tentou um chute de fora da área que assustou e o Vasco também passou a fazer cruzamentos perigosos -nisso, Pumita ajudou.

VAR ajuda a marcar pênalti

Em uma jogada de abafa na área, Cuello deslocou Coutinho pelas costas. O árbitro Davi Lacerda inicialmente mandou seguir -tinha visão clara do lance. Mas o VAR Raphael Traci sugeriu revisão. Pênalti marcado.

Vegetti empatou o jogo, chegando ao décimo gol no Brasileirão -já são 22 na temporada. E olha que o goleiro do Atlético veio com a moral de ter sido decisivo na disputa de pênaltis da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Flamengo.

O clube visitante tentava saídas rápidas, em bolas longas, principalmente com Rony. Na melhor chance desde o gol, Léo Jardim espalmou para cima.

Coutinho bolado

O Vasco, evoluindo, levou perigo em cruzamentos. Uma cabeçada de Paulo Henrique fez Everson se esticar todo e salvar. Em outra, o Atlético escapou de levar a virada porque Rayan mandou por cima.

Ainda assim, Coutinho saiu revoltado no intervalo porque entendeu que tinha pouca ajuda dos companheiros para tabelar. Depois de um passe frustrado para Vegetti, chegou a gritar com o Pirata.

Mas Coutinho teve motivo para puxar a própria orelha porque perdeu a chance mais clara da virada, depois de um erro na saída de bola do time mineiro. Ele roubou e avançou livre na área, mas Everson apareceu para salvar mais uma vez.

Coutinho não conseguiu ser mais decisivo no segundo tempo, até porque caiu fisicamente -foi substituído por Garré.

Atlético também perde chance claríssima

Cuca, àquela altura, já tinha mexido na estrutura do time. Sacou Igor Gomes para usar Alexsander -campeão da Libertadores com Fernando Diniz, na época de Fluminense.

Depois, tentou mudar a cara do time novamente com Junior Santos e Biel. Esse, inclusive, foi quem perdeu a chance mais clara para o Atlético: depois de um cruzamento da direita, conseguiu chegar antes da marcação na pequena área, mas mandou por cima.

Pouco antes, Tchê Tchê tinha tirado tinta da trave -um exemplo de como o confronto estava lá e cá. Mas com as falhas nos momentos cruciais, o empate acabou prevalecendo.

VASCO

Léo Jardim, Paulo Henrique (Victor Luís), João Victor, Lucas Freitas e Puma Rodrigues; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho (Garré); Nuno Moreira (David), Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO-MG

Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Biel) e Gustavo Scarpa (Bernard); Igor Gomes (Alexsander), Cuello (Junior Santos) e Rony (Caio Paulista). Técnico: Cuca.

Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Davi Lacerda (ES)

Assistentes: Danilo Simon Manis (Fifa-SP) e Douglas Pagung (ES)

Cartões amarelos: Lucas Freitas, Paulo Henrique, Vegetti (VAS); Alexander (CAM)

Gols: Gabriel Menino, 1'/1ºT (0-1); Vegetti, 17'/1ºT (1-1)

