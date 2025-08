Em Viana

Jogo entre Tritões e Vasco na Superliga encerrado após briga generalizada

Equipe capixaba foi superada por 35 a 6 na abertura da Superliga BFA. Arbitragem foi obrigada a encerrar o duelo por causa de pancadaria entre os atletas

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 12:52

A estreia do Tritões FA na Superliga Brasil de Futebol Americano (BFA) foi marcada por uma derrota expressiva e por um episódio lamentável. Na tarde de sábado (2), no estádio Arlindo Villaschi, em Viana, o time capixaba perdeu por 35 a 6 para o Vasco Almirantes. O jogo foi encerrado de forma antecipada, no terceiro quarto, após uma briga generalizada entre atletas das duas equipes. >

Logo nos primeiros 13 segundos da partida, os cariocas abriram o placar com um touchdown: 6 a 0. Aos 7:42, veio o segundo: 12 a 0. Ainda no primeiro quarto, o Almirantes ampliou para 18 a 0. A equipe visitante seguiu dominante no segundo quarto, chegando a 26 a 0 antes do Tritões conseguir pontuar com um touchdown, reduzindo para 26 a 6. >

No terceiro quarto, com o placar já em 35 a 6, o confronto saiu do controle. A confusão teve início quando um jogador do Tritões segurou a perna de um adversário, que revidou com um chute. Na sequência, o atleta capixaba se levantou e chutou com força a barriga do jogador do Almirantes. A agressão desencadeou uma briga generalizada, obrigando a arbitragem a encerrar a partida de forma definitiva.>

Posicionamento

Após o jogo, o Tritões emitiu uma nota de repúdio, se posicionando contra os atos de violência ocorridos. Confira o texto na íntegra.>

"O Tritões Futebol Americano vem, por meio desta nota, manifestar total repúdio aos atos de indisciplina e violência ocorridos no jogo deste sábado, lamentando profundamente que uma partida que deveria representar a força do esporte e o espírito competitivo saudável tenha terminado em confusão. Não compactuamos, incentivamos ou aceitamos qualquer tipo de comportamento antidesportivo por parte de nossos atletas. Episódios como esse não refletem os valores do nosso time, que sempre buscou representar o futebol americano com respeito, garra e responsabilidade. Reforçamos que o Tritões Futebol Americano está tomando medidas internas para que situações como essa não se repitam, e que trabalharemos incansavelmente para manter o foco no que realmente importa: o crescimento do esporte e o respeito entre as equipes. Por fim, agradecemos à torcida que esteve presente, aos nossos apoiadores e a todos que, de forma respeitosa, compareceram para incentivar o espetáculo do futebol americano. Nosso compromisso é seguir promovendo o esporte de forma ética, honesta e responsável. Tritões Futebol Americano, Respeito. Compromisso. Evolução.">

A equipe capixaba agora se prepara para uma sequência desafiadora na competição. Enfrenta o Flamengo no dia 16 de agosto, o Galo FA no dia 30, e o Locomotiva/MG no dia 13 de setembro.>

A organização da liga ainda não se pronunciou oficialmente sobre possíveis punições decorrentes da briga.>

