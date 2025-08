Fala de campeão

Rafael Soriano e Carlos Vitor celebram título e superação no Vitória

Técnico exalta trajetória até a conquista e camisa 10 comemora volta com taça e gol decisivo

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 20:52

Rafael Soriano e Carlos Vitor celebram título e superação com o Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Vitória está de volta ao topo. Na noite deste domingo (3), o Alvianil conquistou o pentacampeonato da Copa Espírito Santo ao vencer o Porto Vitória por 3 a 1, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Com gols de Carlos Vitor, Pepeu e Thiago Ramos, o time garantiu o título, o prêmio de R$ 70 mil e uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. >

A conquista, porém, representa mais que uma taça para o técnico Rafael Soriano. Emocionado após o apito final, o treinador relembrou momentos difíceis vividos antes de chegar ao clube.>

"Honra e glória a Deus. Os jogadores sabem: eu estava na Paraíba em janeiro, numa situação complicada. Entrei na igreja para pedir que Deus abrisse uma porta onde eu pudesse ser vencedor, e recebi a ligação do Vitória", contou Soriano, que também valorizou a campanha de sua equipe.>

"No Capixabão, estivemos próximos, ficou um sentimento de dívida com o torcedor. Agora, com esse grupo fantástico, a diretoria manteve o trabalho e me senti acolhido. Futebol não tem justiça, mas seria uma injustiça o Vitória não ser campeão. Melhor ataque, melhor defesa... Deus nos coroou".>

>

Momento especial para o camisa 10

O camisa 10 Carlos Vitor, que abriu o placar da final, também viveu um momento especial. Campeão estadual em 2019, e da Copa ES em 2022, ele retornou ao clube em 2024 com um objetivo claro. "É um sentimento muito feliz. O Perovano (presidente) me pedia esse título. Voltei para ser campeão e consegui. Sensação de dever cumprido", declarou o jogador.>

A campanha do Vitória foi praticamente impecável. O time liderou a primeira fase com 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Além disso, fechou a competição com o melhor ataque (36 gols) e a defesa menos vazada (10 gols em 15 jogos). Um desempenho incontestável, que selou o retorno do clube ao cenário nacional.>

