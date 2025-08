Festa Alvianil

Vitória vence o Porto Vitória e é pentacampeão da Copa Espírito Santo

Carlos Vitor, Pepeu e Thiago Ramos marcaram os gols do título, que garante uma premiação de R$ 70 mil e uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026

Filipe Souza Editor de Esportes e colunista / [email protected]

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 19:04

Pepeu marcou o segundo gol do Vitória na partida e comemorou com os companheiros Crédito: Vitor Jubini / A Gazeta

O Vitória é pentacampeão da Copa Espírito Santo. O Alvianil venceu o Porto Vitória por 3 a 1 na noite deste domingo (3), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e colocou mais uma taça em sua galeria de troféus. Carlos Vitor, Pepeu e Thiago Ramos marcaram os gols do título, que garante uma premiação de R$ 70 mil e uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Rossetto descontou para o Porto Vitória, que recebe R$ 30 mil pelo vice-campeonato. >

O título consagra uma trajetória que foi praticamente perfeita na competição. O Vitória foi o dono da melhor campanha da primeira fase com 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Alvianil também teve o melhor ataque da competição com 36 gols marcados e a melhor defesa do torneio, vazada 10 vezes em 15 jogos. >

O Jogo

A partida começou com as estratégias das equipes muito bem definidas. O Porto Vitória com posse de bola e tentando imprimir seu ritmo de jogo, enquanto o Vitória apostava nos contra-ataques. E foi assim que o Alvianil balançou as redes. Aos cinco minutos, Carlos Vitor aproveitou a falha do zagueiro Ferrugem, roubou a bola, bateu com categoria para tirar do goleiro Aydhan e fazer 1 a 0. >

Após o gol, o Verdão tentou buscar o empate, mas viu o Vitória ter mais uma boa chance. Aos 31, Pepeu acelerou pela esquerda e cruzou para Tony bater de primeira e ver Aydhan fazer uma defesa milagrosa. A melhor chance do Porto Vitória veio na reta final da primeira etapa, quando Douglas Santos aproveitou escorada dentro da área e chutou na rede pelo lado de fora. E nos acréscimos ainda deu tempo de Magatão perder um gol inacreditável para o Alvianil. >

>

No início do segundo tempo, o Porto Vitória foi para cima do Vitória. Na primeira grande chance, Rossetto passou pelo goleiro, chutou, mas Abuda salvou em cima da linha. Mas na segunda chance, o centroavante foi fatal. Aos 10 minutos, ele recebeu cruzamento rasteiro de Willians Santana e bateu firme para empatar o jogo. Logo na sequência, o Vitória jogou um balde de água fria nas ambições do Porto. Foguete cruzou pela direita, a zaga cortou, mas a bola bateu em Pepeu e morreu no fundo das redes: 2 a 1 Alvianil.>

A partida ganhou em emoção, e aos 16 minutos, o Porto quase chegou ao empate. Willians Santana chutou de dentro da área e Paulo Henrique fez uma linda defesa. Depois disso muita transpiração e pouca inspiração das equipes. O Verdão tentou pressionar, mas não teve forças para buscar ao menos o empate e forçar a disputa de pênaltis.>

Melhor para o Vitória, que ainda conseguiu marcar o terceiro gol nos acréscimos. Thiago Ramos aproveitou contragolpe fulminante. Após o goleiro Aydhan ir para a área tentar cabecear, o gol ficou aberto. Carlos Vitor achou Thiago, que correu, e de longe bateu com tranquilidade para balançar as redes e dar números finais à partida: 3 a 1 Vitória e festa alvianil na arquibancada. O Vitória é pentacampeão da Copa ES.>

