Capixaba Gabi Zanotti vive mais um momento mágico pelo Corinthians

Gabi Zanotti faturou mais um Campeonato Brasileiro com o Corinthians, e ainda foi eleita craque da final Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

A atacante capixaba Gabi Zanotti não para de colecionar conquistas com a camisa do Corinthians. A noite de domingo (06) foi de festa em preto e branco na Neo Química Arena. O Corinthians bateu o Avaí/Kindermann por 4 a 2 e conquistou o bicampeonato do Campeonato Brasileiro Feminino A-1. Com dois gols anotados na grande decisão, Gabi foi eleita a Craque da Partida em votação realizada pelo Twitter do @BrFeminino.

A jogadora do Timão fez o segundo e o terceiro gol do time da casa na partida. Os outros gols do Alvinegro foram marcados por Gabi Nunes e Vic Albuquerque. Para o Avaí/Kindermann, Zoio e Lelê descontaram. Após a confirmação do título, Zanotti recebeu o prêmio individual e dedicou aos profissionais e companheiras de clube.

"É um momento muito especial. Lógico que esse prêmio individual é só para coroar o trabalho coletivo que esse grupo faz. Todas as pessoas que contribuíram, desde funcionários, departamento médico, nesse 2020 tão maluco. Eu fico muito contente por fazer dois gols em uma final e dedico este título as meninas que ficaram em casa e não puderam vir. Também quero dedicar este prêmio individual a toda a minha família que tá me acompanhando. Agora é comemorar", disse Gabi Zanotti.

Zanotti chega ao seu terceiro título brasileiro. Em 2013, pelo Centro Olímpico, a camisa 10 levantou a sua primeira taça. Há dois anos atrás, já pelo Corinthians, o segundo caneco. No ano passado, uma nova decisão, mas o bicampeonato teve que esperar mais um pouco. A ansiedade pela nova conquista não atrapalhou o ânimo da jogadora, que se disse bem confiante com o trabalho desenvolvido por todos no clube.

"Sem dúvidas dá um alívio após o ano passado. Acontecem aqueles momentos de olhar se a bola entra ou não, mas esse grupo está muito maduro e sabe jogar este tipo de competição, e conseguimos mostrar isso dentro de casa. A gente se sente muito a vontade em jogar na Neo Química Arena", disse a atleta.

Com uma comissão técnica trabalhando junta há muitos anos, o Corinthians colhe bons resultados temporada após temporada. Com quatro finais seguidas no Brasileiro Feminino A-1, e agora com dois títulos conquistados, o Timão aumenta a sua projeção no futebol feminino nacional e chega o patamar de "o time a ser batido".