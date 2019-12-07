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Futebol Feminino

Gabi Zanotti comemora títulos pelo Corinthians e retorno à seleção

Meia-atacante capixaba conquistou o Campeonato Paulista e a Libertadores com a camisa da Timão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 10:01

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 10:01

Gabi Zanotti faturou o título do Campeonato Paulista pelo Corinthians Crédito: Bruno Teixeira/Agência Corinthians
A temporada 2019 certamente será inesquecível para Gabi Zanotti. A meia-atacante que veste a camisa 10 do Corinthians conquistou a Libertadores e o Campeonato Paulista. O título do Campeonato Brasileiro quase veio, mas o Timão foi superado pela Ferroviária. Nada que diminua o feito do time Paulista em 2019, que tem na jogadora capixaba um de seus pilares.  Além das conquistas coletivas, Gabi acumulou prêmios individuais. No Campeonato Paulista ela faturou o troféu de melhor meia e o de craque da galera. E ainda viu seu ano ser coroado com a convocação para a Seleção Brasileira. Não faltam motivos para comemorar.
Foi uma temporada incrível! Tanto coletivamente, quanto individualmente. Diria que um feito que talvez seja até difícil de se repetir ou melhorar... Terminamos a temporada 2019 com 93% de aproveitamento, tivemos apenas uma derrota no ano. Então já fica aí mais um desafio para a próxima temporada, brincou Gabi, que ainda completou: Chegamos nas três finais das competições que disputamos, perdemos nos pênaltis o Brasileiro e conquistamos dois títulos. Quebramos recordes e entramos para o Guiness Book. Resumindo, 2019 será um ano inesquecível, tanto que até eternizamos esse momento na pele. Fizemos uma tatuagem escrito #TimeDeRecordes2019. 

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Com boas atuações em todas as competições que atuou, Gabi viu seu ano ser recompensado com a convocação para a seleção brasileira. "Acompanhei durante esse período as pessoas pedindo pelo meu nome na seleção. Fico muito contente por esse reconhecimento, sinal que o trabalho está sendo bem feito. Mas me contive para esperar a lista oficial. O sentimento é de alegria, é sempre maravilhoso vestir essa camisa, disse a atleta que agora volta a sonhar em estar na equipe que vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. 
O ano de 2019 não foi excelente apenas para Gabi Zanotti. Foi uma temporada muita significativa para o futebol feminino em sua totalidade. A Copa do Mundo, que foi disputada na França, foi transmitida em TV aberta na principal emissora do país pela primeira vez e promoveu o esporte de uma forma nunca vista no Brasil. No Campeonato Capixaba, por exemplo, o número de equipes triplicou. Gabi também comentou sobre o novo momento do esporte no Brasil. "A copa trouxe uma grande repercussão, aquelas pessoas que não conheciam a modalidade começaram olhar com outros olhos para o futebol feminino. Aos poucos estamos conquistando nosso espaço e trazendo mais público para os jogos. Estou otimista de que 2020 será um ano ainda melhor"afirmou.
Gabi teve a honra de levantar a taça da Libertadores Crédito: Bruno Teixeira/Agência Corinthians

Futuro ainda indefinido 

Quando olha para o futuro, a meia-atacante capixaba também pensa em sua situação como atleta.  Seu contrato com o Corinthians ainda não foi renovado, mas o desejo de permanecer é real. "Já iniciamos a conversa sobre renovação, mas meu futuro está em aberto. Não renovei ainda com o Corinthians. Tenho algumas propostas do Brasil e de fora, meu desejo é permanecer. Criei uma identificação muito grande com o Corinthians, fui muito bem recebida por todos, parece que já estou muitos anos lá, me sinto realmente em casa", declarou.

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