Capixaba Gabi Zanotti é convocada para a seleção brasileira de futebol feminino

Gabi Zanotti vai voltar a vestir a camisa da seleção brasileira Crédito: CBF/Divulgação

A seleção brasileira feminina vai encerrar a temporada de 2019 com dois amistosos no País. Nesta quarta-feira, na sede da CBF, no Rio, a técnica sueca Pia Sundhage anunciou a lista de jogadoras convocadas para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), de 2 a 11 de dezembro em preparação aos amistosos contra o México nos dias 12, na Arena Corinthians, em São Paulo, e 15, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Uma das boas surpresas da convocação foi a meia-atacante capixaba Gabi Zanotti.

Outra novidade é a presença da atacante Cristiane, chamada pela primeira vez desde que Pia assumiu o comando da seleção no final de julho. A jogadora do São Paulo teve uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa direita na partida contra a França, nas oitavas de final do Mundial, e só voltou a jogar no início deste mês.

Quem não estará nesta etapa de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 será a atacante Marta. Pia explicou que a craque precisa de um descanso depois de um ano desgastante com a Copa América, competição realizada em março na qual o Brasil conquistou a vaga olímpica, e o Mundial da França, em junho e julho, além dos jogos pelo seu time nos Estados Unidos, o Orlando Pride.

"Ela precisa de um descanso e tem outras atividades. E esse trabalho dela é trabalho maravilhoso sendo um modelo para as jovens jogadoras. Conversamos e disse fique em casa e descanse. Ela é madura o bastante para saber o que é melhor para ela", disse Pia, em entrevista coletiva.

Outra que não estará com a seleção em dezembro é a goleira titular Barbara, que pediu para não ser chamada por conta de compromissos em sua vida universitária - cursa Enfermagem. "Ela é uma mulher e quer ser enfermeira e quem sabe médica. Ela tem provas agora em dezembro. Essa é a realidade do futebol feminino Por isso não foi chamada", afirmou a treinadora.

Por não ser Data Fifa, apenas as jogadoras que não estiverem com calendário oficial pelos seus clubes foram chamadas. O presidente da CBF, Rogério Caboblo, fez questão de ressaltar que os locais das partidas amistosas em dezembro foram escolhidos para enaltecer as equipes que se destacam no cenário feminino nacional e internacional. A Ferroviária conquistou o título do Campeonato Brasileiro e Corinthians, o da Copa Libertadores em 2019.

Lista de convocadas