Agora vai? Willian deve voltar aos treinos nesta quarta e tem reestreia pelo Corinthians 'programada'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Willian deve voltar aos treinamentos do Corinthians nesta quarta-feira (15), quando o elenco se reapresenta após ganhar folga na última terça-feira (14).

Impedido de reestrear pelo Timão no último domingo (12), contra o Atlético-GO, pela 20ª rodada do Brasileirão, por conta de determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o meia retornou de Goiânia para São Paulo no sábado (11) e desde então se isolou com a família.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDe acordo com o órgão federal, o novo camisa 10 corintiano assinou um termo na sua chegada ao Brasil onde se comprometia a cumprir uma quarentena de 14 dias, o que não aconteceu. No mesmo dia que a sua chegada, 1º de setembro, o atleta foi apresentado pelo Timão, durante a live de aniversário de 111 anos do clube.

A Anvisa se embasou no artigo 7º da Portaria 655, publicada no dia 23 de junho, sobre a entrada de pessoas vindas do Reino Unido, Irlanda do Norte, Africa do Sul e Índia. O protocolo vetava a entrada de estrangeiros vindos destes países, mas não brasileiros, em seu artigo 3º. Contudo, como a extensão posterior que apontava o compromisso do isolamento durante duas semanas completas.

Completado o 14º dia desde o seu retorno ao Brasil, vindo da Inglaterra, onde o atleta atuava, defendendo o Arsenal, a tendência é que finalmente Willian trabalhe visando a sua estreia, programada para este domingo (19), às 18h15, contra o América-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Há a possibilidade, inclusive, das quatro principais contratações corintianas na janela do meio do ano jogarem juntos pela primeira vez. Giuliano e Róger Guedes foram titulares desde os seus primeiros jogos e estão atuando regularmente pelo Corinthians.