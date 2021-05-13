Agora sim! Chapecoense derrota o Figueira e está na semi do Catarinense

Crédito: Divulgação/Chape/Márcio Cunha

Na Arena Condá, a Chapecoense fez o seu dever de casa, derrotou o Figueirense por 2 a 0 e finalmente está na semifinal do Campeonato Catarinense.

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Agora, a Chape mede forças contra o Marcílio Dias e tem a chance de decidir em casa.

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Se a Chape precisava de gols, ela balançou a rede com 4 minutos através de Laécio. O Figueira chegou a empatar na sequência, mas a arbitragem anulou o gol. Melhor em campo, o Verdão pressionou de todas as formas, mas a bola não entrou.

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