Agora sim! Chapecoense derrota o Figueira e está na semi do Catarinense

Na Arena Condá, a Chapecoense fez o seu dever de casa, derrotou o Figueirense por 2 a 0 e finalmente está na semifinal do Campeonato Catarinense.
Calendário
Agora, a Chape mede forças contra o Marcílio Dias e tem a chance de decidir em casa.
Primeiro Tempo
Se a Chape precisava de gols, ela balançou a rede com 4 minutos através de Laécio. O Figueira chegou a empatar na sequência, mas a arbitragem anulou o gol. Melhor em campo, o Verdão pressionou de todas as formas, mas a bola não entrou.
Segundo Tempo
O alívio veio aos 11 minutos. Derlan aproveitou a cobrança de falta e desviou para o fundo das redes. Com a necessidade de marcar pelo menos um gol para avançar, o Figueirense saiu para o jogo e teve uma chance ótima com Breno, mas mandou para fora e mandou embora a chance de eliminar a Chape.