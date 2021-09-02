Estádio do Sumaré pode ir a leilão em Cachoeiro Crédito: Redes sociais/ Estrela do Norte F.C

O Estádio Mário Monteiro, o Sumaré, casa do Estrela do Norte Futebol Clube, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , pode sair das mãos do time e ir a leilão. Por conta de uma antiga dívida de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) junto ao município, nesta quarta-feira (1), a direção do clube recebeu um auto de penhora e intimação da Justiça, e agora pretende ingressar com um recurso.

A ação, que tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública, foi movida pela prefeitura da cidade em 2005. A dívida de IPTU, desde 1994, é de R$ 691.647,38. O vice-presidente do clube, Carlos Alberto Madella, diz que a assessoria jurídica se prepara para apresentar um recurso, para retirada da penhora.

“No tempo hábil será interposto o competente recurso para retirada da penhora. No fundo, é uma situação triste não só para o clube e seus torcedores, mas também por mostrar a falta de sensibilidade do município com uma instituição centenária, filantrópica e que representa a cidade. Talvez por isso as entidades e empresas históricas de Cachoeiro estão optando por encerrar suas atividades ou mudar de cidade”, disse Madella.

Your browser does not support the audio element. Estádio do Sumaré pode ir a leilão para quitar dívida de IPTU do Estrela

O vice-presidente do Estrela faz parte da nova direção do clube, que assumiu em 2020. Ele relata que o clube não buscou a prefeitura ou a Justiça para tentar negociar a pendência. “Não temos como negociar, pois, é uma dívida que o clube não tem condições de pagar”, revela.

A área do estádio, localizado no bairro Sumaré, região central da cidade, é de aproximadamente 15 mil metros quadrados e está avaliada em R$ 2.027.098,37.

Ainda segundo Carlos Alberto Madella, um projeto de lei de autoria do legislativo municipal, tentou isentar o clube da cobrança do IPTU, mas o texto foi vetado pelo Executivo e os vereadores mantiveram o veto.

Procurada pela reportagem, a prefeitura disse por meio de sua assessoria que a Prefeitura de Cachoeiro está avaliando o caso.

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