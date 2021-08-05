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Cena forte

Série B Capixaba: jogador do GEL desmaia e sofre convulsão após choque

O volante Henrique ficou desacordado e foi retirado de ambulância do estádio Emílio Nemer, em Castelo; o jogo ficou paralisado por cerca de 25 minutos

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 22:27

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 ago 2021 às 22:27
Jogador do GEL convulsionou dentro de campo após um choque contra o adversário
Jogador do GEL convulsionou dentro de campo após um choque contra o adversário Crédito: Reprodução/Web TV Atitude
Um jogador do GEL sofreu uma convulsão após se chocar contra um adversário durante a derrota de seu time para o Castelo, por 7 a 1, pela Série B do Campeonato Capixaba na noite desta quarta-feira (4). Henrique, volante do time de Laranjeiras, foi acertado por uma joelhada na cabeça ao tentar desarmar William Berssan com um carrinho.
A cena preocupou os jogadores que viram Henrique deitado no chão. Alguns companheiros de equipe tiraram a camisa para abanar o companheiro e a equipe médica foi chamada para atender o jogador, que foi retirado de ambulância e levado para um hospital em Castelo. O jogo ficou paralisado por cerca de 25 minutos até a chegada de uma nova ambulância ao Estádio Emílio Nemer.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) informou que Henrique foi retirado do estádio ainda desacordado. Segundo a FES, o atleta foi levado para um hospital e passará a noite em observação.

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