Série B Capixaba: jogador do GEL desmaia e sofre convulsão após choque

Jogador do GEL convulsionou dentro de campo após um choque contra o adversário Crédito: Reprodução/Web TV Atitude

Um jogador do GEL sofreu uma convulsão após se chocar contra um adversário durante a derrota de seu time para o Castelo, por 7 a 1, pela Série B do Campeonato Capixaba na noite desta quarta-feira (4). Henrique, volante do time de Laranjeiras, foi acertado por uma joelhada na cabeça ao tentar desarmar William Berssan com um carrinho.

A cena preocupou os jogadores que viram Henrique deitado no chão. Alguns companheiros de equipe tiraram a camisa para abanar o companheiro e a equipe médica foi chamada para atender o jogador, que foi retirado de ambulância e levado para um hospital em Castelo. O jogo ficou paralisado por cerca de 25 minutos até a chegada de uma nova ambulância ao Estádio Emílio Nemer.