Treino do Rio Branco tem invasão de torcedor armado e jogador com faca

Confusão em treino do Rio Branco envolveu o zagueiro Petróleo (à esquerda) Crédito: Montagem/Vitor Recla

Às vésperas do jogo contra o Boa Esporte, pela Série D do Campeonato Brasileiro 2021, o Rio Branco viveu momentos de tensão. Por meio de uma nota, o clube relatou que três torcedores – um deles armado com um revólver – invadiram o centro de treinamento do clube, no bairro Santana, em Cariacica , nesta sexta-feira (9), para cobrar satisfações sobre a má fase na competição. O alvo foi o zagueiro Petróleo, que dias antes havia se desentendido com capa-pretas nas redes sociais.

Segundo apuração do GE.com, os torcedores alegaram que foram ao local com a intenção de dialogar. A organizada Comando Alvinegro se manifestou por nota, em que acusa o zagueiro de ter sacado uma faca quando os membros da organizada se aproximaram para conversar com ele.

"Na saída, nos deparamos com o atleta Weverton, e chamamos o mesmo para uma conversa, da qual fomos ignorados. Insistimos, e fomos atrás do atleta, tentando dialogar. Já no campo de treino, o atleta retirou uma faca, de dentro das vestes. Foi quando um de nossos diretores, que detém porte de arma profissional, se sentindo ameaçado, o avisou estar portando arma de fogo, não a retirando do coudre ou a empunhando. Como o mesmo em nenhum momento soltou a faca, e percebemos que não daria para ter uma conversa sadia e sem brigas, resolvemos nos retirar do local", diz o comunicado da torcida organizada.

PETRÓLEO JÁ NÃO ERA MAIS JOGADOR DO RIO BRANCO

O Rio Branco informou que vai fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Antes mesmo do incidente ocorrido no treino desta sexta-feira, o Rio Branco já havia rescindido o contrato do zagueiro Petróleo, na noite anterior.

Segundo a nota do clube, no momento da confusão, o defensor estava no centro de treinamento apenas para seguir o tratamento de fisioterapia, pois o mesmo foi desligado em recuperação de uma lesão.

SÉRIE D

Em cinco rodadas da Série D, o Rio Branco soma apenas quatro pontos e está na sexta colocação do Grupo 6. O time capa-preta volta a campo neste domingo (11), às 15h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, quando recebe o Boa Esporte.