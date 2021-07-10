Entenda os motivos que levaram o Flamengo a demitir o Rogério Ceni

Falta de dialogo com a diretoria do clube

Após um resultado de jogos composto por quatro derrotas nos últimos seis jogos, o Flamengo soma 12 pontos e ocupa a 12ª posição no Campeonato Brasileiro. Na última edição do mesmo campeonato o time foi o grande vencedor, acumulando 8 títulos do Brasileiros.

Na última sexta-feira (9), um áudio de Roberto Drummond, analista do clube rubro-negro, vazou nas redes sociais com duras críticas ao agora ex-treinador. No áudio, Drummond destaca a postura durante o cotidiano e elenca pontos negativos de Ceni. Além disso, segundo o analista, o técnico teria pedido novos atletas do Fortaleza, além de classificar o treinador como "uma pessoa ruim".

No dia seguinte à derrota para o Atlético-MG, membros de uma torcida organizada do Flamengo se reuniram na entrada do sede da Gávea em um protesto contra a equipe. O grupo, que contava com cerca de 20 torcedores, composto por faixas e fizeram barulho aos gritos de "Time sem vergonha" e "Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno".

Durante o campeonato, o técnico Rogério Ceni manifestou o desejo de treinamentos em período integral, mas, os atletas rebateram a decisão, pediram mais argumentos e, com respaldo da equipe de fisiologia venceram a disputa. Além disso, durante uma das entrevistas em campo um dos atletas desabafou e acabou confessando que “Nunca nada está bom” para o treinador.