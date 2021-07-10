Entenda os motivos que levaram o Flamengo a demitir o Rogério Ceni

Durante a madrugada deste sábado (10), o Flamengo anunciou pelas redes sociais a demissão do técnico Rogério Ceni. O ex-goleiro esteve à frente do clube carioca durante o período de oito meses. Neste intervalo de tempo, ele conquistou um Brasileirão, um Campeonato Carioca e uma Supercopa do Brasil.
Entretanto o grande desgaste interno e a falta da influência que era presente nos primeiros dias de clube deixaram o ambiente do Flamengo ainda mais conturbado nos últimos dias, o que levou a saída dele do comando rubro-negro.
Depois de mais uma derrota, a quarta neste Campeonato Brasileiro, a diretoria do Flamengo passou a sofrer grande pressão, não só da torcida, principalmente de pessoas de dentro do clube.
Após uma reunião ocorrida nesta sexta (9), contando com a presença do presidente do clube Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz e o diretor-executivo, Bruno Spindel, ficou decidido pela não permanência do técnico na equipe.
ENTENDA ALGUNS MOTIVOS:
Falta de dialogo com a diretoria do clube
Após um resultado de jogos composto por quatro derrotas nos últimos seis jogos, o Flamengo soma 12 pontos e ocupa a 12ª posição no Campeonato Brasileiro. Na última edição do mesmo campeonato o time foi o grande vencedor, acumulando 8 títulos do Brasileiros.
Na última sexta-feira (9), um áudio de Roberto Drummond, analista do clube rubro-negro, vazou nas redes sociais com duras críticas ao agora ex-treinador. No áudio, Drummond destaca a postura durante o cotidiano e elenca pontos negativos de Ceni. Além disso, segundo o analista, o técnico teria pedido novos atletas do Fortaleza, além de classificar o treinador como "uma pessoa ruim".
No dia seguinte à derrota para o Atlético-MG, membros de uma torcida organizada do Flamengo se reuniram na entrada do sede da Gávea em um protesto contra a equipe. O grupo, que contava com cerca de 20 torcedores, composto por faixas e fizeram barulho aos gritos de "Time sem vergonha" e "Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno".
Durante o campeonato, o técnico Rogério Ceni manifestou o desejo de treinamentos em período integral, mas, os atletas rebateram a decisão, pediram mais argumentos e, com respaldo da equipe de fisiologia venceram a disputa. Além disso, durante uma das entrevistas em campo um dos atletas desabafou e acabou confessando que “Nunca nada está bom” para o treinador.
Segundo o Globo Esporte, além de uma relação fria com a maioria das pessoas do clube, Ceni não vinha falando a mesma língua que a diretoria. O treinador não gostou de não receber apoio em atitudes de indisciplina de alguns jogadores, como Gabigol, Gerson, Bruno Henrique, Pedro e Michael, que reclamaram publicamente de substituições. Nenhum deles foi repreendido internamente.