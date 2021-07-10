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futebol

Flamengo anuncia a demissão de Rogério Ceni durante a madrugada

Técnico do time sub-20, Maurício Souza vai comandar o Rubro-Negro na partida contra a Chapecoense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 04:12

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 04:12
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Por volta das 3h da madrugada deste sábado, o Flamengo agitou as redes sociais em um horário inusitado ao anunciar a saída do técnico Rogério Ceni. O clube o agradeceu “pelos serviços prestados” e ainda informou que Maurício Souza, do time sub-20, é quem comandará o Rubro-Negro no jogo deste domingo, contra a Chapecoense, no Maracanã, pelo Brasileiro.
+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogos- O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios - escreveu o clube em suas redes sociais, e ainda completou:
No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza - publicou o Rubro-Negro. Rogério Ceni estava no Flamengo desde novembro de 2020. Ao todo, foram 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Ele conquistou três títulos (Brasileiro, Carioca e Supercopa do Brasil).
Agora sem Ceni e com dois jogos a menos no Brasileiro, o Flamengo soma 12 pontos e é o 11º colocado da competição. O Rubro-Negro recebe a Chapecoense neste domingo, às 18h15 (de Brasília), no Maracanã, no último confronto antes do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Defensa y Justicia.
Técnico recebeu críticas em áudio vazado
A demissão de Rogério Ceni aconteceu após um dia conturbado no Flamengo. Na última sexta-feira, um áudio de Roberto Drummond, analista do departamento de scout do clube rubro-negro, vazou nas redes sociais com duras críticas ao treinador.
No áudio, de cerca de três minutos, Drummond não poupa Ceni. O funcionário destaca a postura no dia a dia e as indicações de jogadores como fatores negativos do treinador. Segundo ele, o técnico teria pedido cinco atletas do Fortaleza. O funcionário chegou a classificar o treinador como "uma pessoa ruim". Após o episódio, a diretoria do Flamengo demitiu Drummond.

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