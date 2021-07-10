Volta à Ilha de Vitória: Flamengo vence com Vangelys Reinke e Emanuel Borges

Remadores participaram da Volta à Ilha de Vitória 30k neste sábado (10) Crédito: André Sobral/PMV/Divulgação

Teve pódio rubro-negro em Vitória. Os remadores do Flamengo Vangelys Reinke, que é capixaba, e Emanuel Borges venceram a Volta à Ilha de Vitória 30k neste sábado (10). A competição contou com a participação de 550 atletas de várias partes do país e 142 embarcações.

A dupla vencedora fez o percurso com o tempo de 2 horas e 10 minutos. A largada e chegada foi na região da Praça do Papa, com nada menos do que 30 quilômetros de remada ao redor da Capital.

Vangelys e Emanuel foram medalha de bronze no Campeonato Mundial de Remo em 2019. O time do Flamengo foi pentacampeão na prova da Volta à Ilha de Vitória.

Remador capixaba Vangelys Reinke (atrás) com o parceiro Emanuel Borges Crédito: Acervo pessoal

"Esta é a quinta Volta à Ilha de Vitória. É a maior largada de canoa havaiana da história do Brasil, com 142 embarcações. O evento tem o objetivo de propagar saúde e consciência ambiental. E Vitória tem as condições favoráveis para a prática de esportes náuticos. Somos uma ilha e temos que usar mais o mar, e esse esporte está aqui para fomentar isso", disse o organizador e criador da Volta à Ilha de Vitória, Carlo de Castiglioni.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, destacou a importância da retomada da programação esportiva na cidade. "Isso estava há muito tempo paralisado. Hoje, recebemos um evento nacional e importante, com representantes de quase todos os Estados da Federação, como Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, o Brasil está aqui. Certamente, é um marco para a cidade, que representa saúde, vida e retomada do fluxo esportivo, e eu tenho certeza absoluta de que teremos total êxito".