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Competição nacional

Volta à Ilha de Vitória: Flamengo vence com Vangelys Reinke e Emanuel Borges

Atletas do remo rubro-negro fizeram o melhor tempo na disputa que reuniu 550 participantes de várias partes do país. Foram 30 quilômetros de percurso na Baía de Vitória

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2021 às 15:50
Remadores participaram da Volta à Ilha de Vitória 30k neste sábado (10)
Remadores participaram da Volta à Ilha de Vitória 30k neste sábado (10) Crédito: André Sobral/PMV/Divulgação
Teve pódio rubro-negro em Vitória. Os remadores do Flamengo Vangelys Reinke, que é capixaba, e Emanuel Borges venceram a Volta à Ilha de Vitória 30k neste sábado (10). A competição contou com a participação de 550 atletas de várias partes do país e 142 embarcações.
A dupla vencedora fez o percurso com o tempo de 2 horas e 10 minutos. A largada e chegada foi na região da Praça do Papa, com nada menos do que 30 quilômetros de remada ao redor da Capital.

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Vangelys e Emanuel foram medalha de bronze no Campeonato Mundial de Remo em 2019. O time do Flamengo foi pentacampeão na prova da Volta à Ilha de Vitória.
Remador capixaba Vangelys Reinke (atrás) com o parceiro Emanuel Borges
Remador capixaba Vangelys Reinke (atrás) com o parceiro Emanuel Borges Crédito: Acervo pessoal
"Esta é a quinta Volta à Ilha de Vitória. É a maior largada de canoa havaiana da história do Brasil, com 142 embarcações. O evento tem o objetivo de propagar saúde e consciência ambiental. E Vitória tem as condições favoráveis para a prática de esportes náuticos. Somos uma ilha e temos que usar mais o mar, e esse esporte está aqui para fomentar isso", disse o organizador e criador da Volta à Ilha de Vitória, Carlo de Castiglioni.
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, destacou a importância da retomada da programação esportiva na cidade. "Isso estava há muito tempo paralisado. Hoje, recebemos um evento nacional e importante, com representantes de quase todos os Estados da Federação, como Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, o Brasil está aqui. Certamente, é um marco para a cidade, que representa saúde, vida e retomada do fluxo esportivo, e eu tenho certeza absoluta de que teremos total êxito".
* Com informações da PMV

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