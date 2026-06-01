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Beach Tennis

Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)

Disputa acontece até domingo (07) na Arena Vix

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2026 às 18:11
Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Reprodução / SESPORT

Com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a Curva da Jurema, em Vitória, recebe o Torneio Monte Líbano de Beach Tennis. Uma das principais competições da modalidade no Estado, a disputa será realizada entre esta quarta-feira (03) e domingo (07) na Arena Vix.


As atividades terão início às 10h, de quarta-feira (03) e seguem neste horário até a sexta-feira (05), e às 7h no sábado (06) e no domingo (07). O torneio reunirá atletas profissionais e amadores em diferentes categorias, proporcionando partidas de alto nível técnico e momentos de integração entre competidores, familiares, torcedores e admiradores do beach tennis.


O evento deve atrair entre 300 e 700 pessoas por dia, consolidando-se como uma importante vitrine para o crescimento da modalidade no Espírito Santo. Além do aspecto esportivo, a competição também contribui para a movimentação do turismo e da economia local, especialmente na região da Curva da Jurema.


Ao longo do torneio, o público poderá acompanhar jogos em uma estrutura preparada para receber atletas e visitantes com conforto e segurança. A iniciativa reforça ainda a promoção da saúde, da qualidade de vida e do incentivo à prática esportiva. A expectativa é de uma programação intensa ao longo desta semana.


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