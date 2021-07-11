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Placar final: 2 a 1

Série D: Rio Branco perde em casa para o Boa Esporte no Brasileirão

Derrota neste domingo (11) é a terceira sofrida em casa, em quatro jogos; gol decisivo saiu dos pés de Stuart, nos acréscimos

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2021 às 17:48
Rio Branco e Boa Esporte se enfrentaram na tarde deste domingo (11), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Rio Branco e Boa Esporte se enfrentaram na tarde deste domingo (11), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Reprodução | CBF TV
Jogando no Kleber Andrade, em Cariacica, o Rio Branco perdeu mais uma partida – a terceira em quatro jogos disputados em casa. Na tarde deste domingo (11), a derrota foi cedida para o Boa Esporte. O time mineiro conseguiu a vitória nos últimos minutos, fechando o placar em 2 a 1.
Após um primeiro tempo sem gols, a bola balançou as redes logo aos cinco minutos da segunda etapa. Willian Mococa recebeu de fora da área, bateu colocado e abriu o placar. Aos 40 minutos, o Rio Branco empatou com Tiaguinho. Já nos acréscimos, Douglas Silva fez um cruzamento e Stuart marcou.

O JOGO

Apesar de errar muitos passes e da displicência na criação das jogadas, o Rio Branco poderia ter ido para o vestiário com vantagem no placar. O time capixaba teve mais atitude e chegou a perder um gol inacreditável com o atacante Marcus Vinícius. O Boa Esporte apostou nos contra-ataques e quase abriu o placar com Douglas Silva.
No segundo tempo, o panorama seguiu o mesmo, porém, o time mineiro voltou mais preciso e abriu o placar com Willian Mococa. No abafa, o Capa-Preta empatou com Tiaguinho. O Boa não desistiu, criou mais duas chances e, na terceira, chegou ao gol da vitória.

SITUAÇÃO NO GRUPO 6

Após a partida deste domingo (11), válida pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2021, o Rio Branco segue com apenas quatro pontos e na sexta posição do grupo, na frente apenas de Águia Negra (4) e Patrocinense (2). Já o Boa Esporte chegou a 11 pontos e se mantém na terceira colocação.

PRÓXIMOS JOGOS

A Série D do Campeonato Brasileiro prossegue no próximo final de semana com os jogos da sétima rodada. No sábado (17), às 17h, o Boa Esporte recebe a líder Ferroviária, no Dilzon Melo, em Varginha (MG). No domingo (18), às 16h, o Rio Branco visita o lanterna Patrocinense, no Pedro Nascimento, em Patrocínio (MG).
Com informações do GE ES

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