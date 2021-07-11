Marcelo Cabo garante a sequência de Léo Jabá, após imbróglio, no Vasco: 'Disponível para o jogo de terça'

A semana que passou foi de apreensão para Léo Jabá e o Vasco. A relação entre o ponta e o Cruz-Maltino esteve a perigo de acabar diante do desejo e da pressão do Paok para ter de volta o jogador, contratado por empréstimo pelo clube carioca. Contudo, o LANCE! informou, na última quinta-feira, que o Gigante da Colina se vê amparado. Na última sexta-feira, inclusive, o técnico Marcelo Cabo se manifestou. O jogador deverá estar no grupo que vai encarar o Coritiba.- O Léo (Jabá) realmente teve esse imbróglio com o PAOK e foi liberado (para resolver (o Vasco deu a semana de folga ao jogador). Só para informar e tranquilizar a nossa gigantesca torcida, ele já treinou hoje (sexta-feira), tem a sequência e vai estar disponível para o jogo de terça-feira - garantiu o treinador. E emendou:
- Queria parabenizar o nosso departamento de futebol e o Alexandre Pássaro, porque o contrato que o Vasco fez com o PAOK deixa o Vasco muito seguro. A gente sempre esteve tranquilo com esse retorno do Léo. Ele foi simplesmente liberado para resolver a situação junto com seu agente. Ele já treinou hoje, mantém a sequência com a gente e vai estar disponível para o jogo de terça-feira - reforçou Marcelo Cabo.
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Jabá, no entanto, esteve pressionado pelo clube grego. Naquela mesma quinta-feira, sem entrar em detalhes, o ponta publicou no Instagram uma mensagem de agradecimento ao Vasco.