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Com desfalques, Botafogo pretende contratar zagueiro: 'Com certeza essa semana devemos ter novidades'

Com Joel Carli lesionado e Gilvan suspenso, Alvinegro só tem Kanu e Lucas Mezenga à disposição para a posição; Chamusca afirma que tem situações avançadas em reforços...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 17:20
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo teve baixas recentes na zaga. Sousa deixou o clube para jogar no Cercle Brugge-BEL, Joel Carli está lesionado e não tem prazo para retornar aos gramados e Gilvan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo depois de ser punido diante do Cruzeiro, não poderá enfrentar o Brusque, no próximo sábado, pela 12ª rodada da Série B.
+ Avaliação é negativa, mas Botafogo vai estudar opções do mercado antes de decidir futuro de Chamusca
Desta forma, os zagueiros disponíveis para esta partida são Kanu, atual titular, e Lucas Mezenga, que não tem nenhuma partida pelo time principal do Botafogo. Não restou outra opção: o clube voltou ao mercado para buscar um novo nome ao setor.
- Já começamos a buscar no mercado desde a saída do Sousa e algumas situações já estão contatadas. No início da semana já devemos ter uma novidade em relação a isso. O Mezenga é um jovem que ainda não estreou. Com certeza essa semana devemos ter novidades - afirmou Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, após a partida contra o Cruzeiro.No último sábado, o Alvinegro empatou por 3 a 3 com o Cruzeiro. Chay marcou os três gols do Glorioso na partida, mas Chamusca ficou na bronca por conta da atuação defensiva em termos coletivos.
- A melhor forma de tentarmos melhorar o sistema defensivo é através do trabalho, de análise. Teremos uma semana para trabalhar melhor. O Botafogo raramente toma três gols. Meu foco será ter um melhor sistema defensivo para suplantar a vantagem que colocamos hoje duas vezes no placar - completou.

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