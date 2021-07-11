Com desfalques, Botafogo pretende contratar zagueiro: 'Com certeza essa semana devemos ter novidades'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo teve baixas recentes na zaga. Sousa deixou o clube para jogar no Cercle Brugge-BEL, Joel Carli está lesionado e não tem prazo para retornar aos gramados e Gilvan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo depois de ser punido diante do Cruzeiro, não poderá enfrentar o Brusque, no próximo sábado, pela 12ª rodada da Série B.

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Desta forma, os zagueiros disponíveis para esta partida são Kanu, atual titular, e Lucas Mezenga, que não tem nenhuma partida pelo time principal do Botafogo. Não restou outra opção: o clube voltou ao mercado para buscar um novo nome ao setor.

- Já começamos a buscar no mercado desde a saída do Sousa e algumas situações já estão contatadas. No início da semana já devemos ter uma novidade em relação a isso. O Mezenga é um jovem que ainda não estreou. Com certeza essa semana devemos ter novidades - afirmou Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, após a partida contra o Cruzeiro.No último sábado, o Alvinegro empatou por 3 a 3 com o Cruzeiro. Chay marcou os três gols do Glorioso na partida, mas Chamusca ficou na bronca por conta da atuação defensiva em termos coletivos.