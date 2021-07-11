Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conmebol dá aval para jogos com público a partir das oitavas da Libertadores e da Sul-Americana
futebol

Conmebol dá aval para jogos com público a partir das oitavas da Libertadores e da Sul-Americana

Liberação gradativa de público dependerá da legislação local que abrigar as partidas. Decisão da Copa América, entre Brasil e Argentina, teve convidados...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 17:26
Crédito: Mata-mata da Libertadores pode contar com presença de público, dependendo da legislação local (AFP
A Conmebol manifestou neste domingo (11) seu desejo de que o público retorne aos estádios nas competições sul-americanas. Em comunicado, a entidade informou que o retorno gradativo de público acontecerá a partir das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, que começam nesta terça-feira, desde que respeite "uma série de recomendações, as quais deverão ser discutidas com as autoridades sanitárias de cada país para sua aplicação e/ou modificação".Em nota, a entidade destacou a relevância da presença de público para que o futebol siga evoluindo:
"A CONMEBOL considera que o retorno paulatino do público é essencial para o desenvolvimento do futebol sul-americano, motivo pelo qual, caso as autoridades nacionais permitirem, estará autorizado o retorno do público às mencionadas competições".
A autorização acontece no dia seguinte à decisão da Copa América, entre Brasil e Argentina, contar com presença de convidados.
Veja a nota completa da Conmebol:
A Confederação Sul-Americana de Futebol dá a conhecer o “Protocolo de Recomendações para o Retorno do Público nos Estádios” nos jogos da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana 2021, a partir das oitavas de final.
Estabelece uma série de recomendações, que devem ser discutidas com as autoridades sanitárias de cada país para sua aplicação e / ou modificação.
A Conmebol considera que o retorno gradual do público é essencial para o desenvolvimento do futebol sul-americano, razão pela qual, se as autoridades nacionais o permitirem, o retorno ao público é autorizado nas referidas competições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira de empreendedorismo reúne artesanato e gastronomia em Cariacica
Imagem de destaque
Como reabertura do Estreito de Ormuz e queda no valor do petróleo podem afetar o Brasil
Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados