Quem ataca a Lei de Improbidade Administrativa são seus principais alvos

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

O PL tramita, atualmente, no Senado Federal, que aprofunda os debates a respeito do tema e para onde devem se direcionar as pressões populares para que o novo texto legal não mine a primordial finalidade da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Não se pode olvidar que a lei representa um extenso passo do Brasil no combate às condutas assumidas pelos agentes públicos, no exercício de suas funções, que afrontam os princípios da administração brasileira e geram prejuízos aos cofres públicos ou propiciam enriquecimento ilícito dos sujeitos ímprobos.

Um dos principais avanços se deve ao fato de a referida lei, em regra, não se curvar ao famigerado foro por prerrogativa de função e efetivar a atuação do Ministério Público (e pessoas jurídicas lesadas) no alcance, em especial, de agentes políticos praticamente “intocáveis” pela legislação brasileira.

Ademais, diante da extrema dificuldade de se comprovar o dolo (intenção) do sujeito público quando da prática de um ato de improbidade, depreende-se que a modalidade culposa, elencada no artigo 10 da LIA, tem se revelado caminho eficiente para a efetiva responsabilização dos agentes ímprobos, bem como para a reparação dos danos e/ou ressarcimento ao erário.

Sob tal ambulação, tem-se que a Lei de Improbidade Administrativa, mesmo eivada de algumas falhas inerentes à qualquer legislação escrita pelo homem, é instrumento eficaz no combate à imoralidade e corrupção impregnadas em diversas instituições públicas, especialmente se considerado que as Cortes Superiores amoldam seus julgados (igualmente fontes do Direito) à realidade administrativa brasileira, a fim de conferir maior efetividade às normas postas.

É desafiador esperançar mudanças em terras brasilis, sobretudo em razão da persistente corrupção e priorização dos interesses particulares em detrimento dos anseios coletivos, assim como pelo sucateamento de grandes operações investigativas e o esforço habitual de alguns agentes políticos em tornar mais ferrenha e dificultosa a luta contra a depreciação moral, política e financeira que integra o DNA do Estado brasileiro.