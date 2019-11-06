Terrenos com aclive ou declive são uma boa?

Crédito: CBL/Divulgação

Devo escolher um terreno plano ou fugir do óbvio? A escolha do terreno ideal pode afetar seu projeto e os custos da sua obra. Para quem está pensando em comprar um lote , vale a pena conhecer algumas vantagens dos terrenos inclinados.

Você já tá namorando há um tempo aquele loteamento lindo. Nada melhor do que morar em um bairro planejado. Já olhou aspectos importantes como infraestrutura, localização, preço e documentação. Agora, chegou a vez de determinar qual pedacinho do planeta Terra será chamado de seu lar.

Quais são os tipos de terreno?

Basicamente, existem três tipos de terreno. São eles: plano, aclive e declive. Plano é aquele que a frente e o fundo estão no mesmo nível da rua. Como esse não gera muita dúvida, falaremos dos outros dois. Aclividade e declividade são duas faces de uma mesma moeda, ou seja, depende de onde se está olhando. Na prática, quando o terreno está acima do nível da rua, chamamos de aclive e quando está abaixo do nível da rua, chamamos de declive. A Legislação prevê que esse tipo de terreno não representa riscos, desde que não tenha inclinação superior a 30%.

Vantagens dos lotes em aclive e declive

O Coordenador de Projetos e Meio Ambiente da CBL , Tiago Rossoni esclarece: “Os lotes em Aclive ou Declive têm as suas particularidades, mas como todo lote são sim uma boa opção, principalmente, para quem quer apostar em um design diferenciado para sua construção. Sendo assim, trazem valorização”.

Terreno inclinado deixar a obra mais cara é um mito

Sobre os terrenos inclinados existe um mito de que isso fará o projeto ou a obra mais cara e complicada, mas não é verdade. Sequer irá elevar o custo da fundação, já que o valor tem mais a ver com o tipo do solo, se é arenoso, pedregoso e assim por diante. A única diferença é que exigirá do arquiteto uma dose maior de criatividade e, escolhendo um bom profissional, sua casa pode virar um cartão postal.

Custo-benefício de um lote inclinado

O custo-benefício dessa aquisição começa por aí. Uma vez que ainda existe um certo preconceito em investir nesse tipo de terreno, pela lei da oferta e da procura, o valor do metro quadrado sai mais em conta. Por outro lado, como o projeto terá uma implantação diferenciada, acaba trazendo um duplo benefício: você economizou um bom troco para sua obra e terá uma valorização de mercado maior por conta do design do imóvel que será construído.

Que vista!

Quase sempre, reforça Tiago, a vista de um lote assim é superior às outras, tanto em alcance quanto em beleza. Desse jeito, todas as manhãs, ao sair para trabalhar, você vai se sentir privilegiado. Vale um reforço aqui: fachadas e varandas ganham destaque. Que tal aproveitar o pôr-do-sol?

Singularidade

Sabe quando você passa por um bairro bonito, cheio de casas de revista, mas parece que, quando você viu uma, viu todas? Pois é, aclives e declives permitem que o projeto seja construído em níveis, com rampas e escadas que dão todo um charme. E se você gosta de jardins, são uma ótima opção, pois a inclinação favorece a irrigação.

Dá para construir meu negócio também?

Embora a gente sempre pense, em primeiro momento, que lotes inclinados sejam puramente residenciais (o que é comum), também tem larga aplicação comercial, comportando perfeitamente edificações que tenham finalidade empresarial e logística.