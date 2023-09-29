Loteamentos no ES se destacam como investimento rentável e seguro

Os loteamentos também são oportunidades atrativas quando o assunto é investimento, ainda mais quando a localização é estratégica. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

Quem procura por segurança financeira e rentabilidade das economias sabe que, hoje em dia, não dá mais para deixar o dinheiro parado na poupança. É preciso diversificar investimento. Historicamente, o mercado imobiliário sempre se mostrou vantajoso como investimento devido aos baixos riscos e a garantia de valorização a longo e médio prazo.

Historicamente, os loteamentos também são oportunidades atrativas quando o assunto é investimento, ainda mais quando a localização é estratégica. Isso porque a valorização caminha junto do desenvolvimento da região.

Isso acontece porque, de acordo com o gerente geral de vendas da CBL, Renato Ferreira, com a chegada de novas moradias, pessoas e pontos comerciais, o bairro em que o lote está localizado cresce, impactando diretamente na valorização do terreno.

Inclusive, a própria infraestrutura do loteamento contribui para a valorização da região. E a demanda aumenta, assim como o preço final no imóvel.

“Ao escolhermos um loteamento para investir é muito importante entender o contexto da região em que ele está instalado. É por isso que, hoje, temos loteamentos em Linhares, que tem recebido investimentos de muitas empresas, tornando-se uma região visada para novos negócios. Também temos loteamentos em Viana, reconhecida como a capital logística do Estado, o que tem gerado novos empregos, desenvolvendo ainda mais a região. Além disso, também temos oportunidades em Praia Grande, um balneário com potencial turístico muito forte”, destaca Ferreira.

O gerente de vendas ainda explica que um dos loteamentos da CBL em Linhares, entre 2016 e 2023, valorizou 150%. Já um dos empreendimentos em Viana, em seis anos, registrou uma valorização de 86%.

Renato Ferreira conta que é comum conhecer pessoas que trocaram veículos em terrenos, por exemplo, e hoje estão satisfeitos com os negócios que fizeram. “Quase todo mundo conhece alguém que comprou um lote em bairros que hoje estão valendo muito mais do que quando compraram, como em Mata da Praia e Jardim da Penha, em Vitória, e Colina de Laranjeiras, na Serra.”

Ou seja, o dinheiro investido em um loteamento pode ser facilmente recuperado, uma vez que a partir da aquisição desse terreno, com o tempo, ele será naturalmente valorizado. Principalmente, quando consideramos que a compra de um lote também é uma maneira de construir patrimônio e blindar o dinheiro guardado de eventuais perdas.

“É claro que não estamos recomendando que você retire todo o dinheiro aplicado na bolsa para investir em um loteamento, mas entender que eles são uma alternativa segura e rentável para diversificação dos investimentos é um passo muito importante”, pontua o gerente de vendas.

Conheça três vantagens de investir em um loteamento

01 Valorização contínua Lotes são bens duráveis e possuem uma tendência natural de valorizar-se ao longo do tempo, aumentando seu patrimônio de forma consistente. “Ele valoriza com o passar dos anos porque o bairro ao entorno vai se desenvolver e valorizar o endereço”, afirma Renato Ferreira 02 Segurança legal Segundo o gerente geral de vendas da CBL, com a compra de um loteamento e a documentação devida no nome do proprietário, é muito difícil que a rentabilidade seja prejudicada. Isso porque esse processo é respaldado por leis e uma vez que o terreno estiver no nome de quem comprou, esse investimento estará seguro e com os direitos garantidos. 03 Baixo investimento inicial Renato Ferreira ainda destaca que, ao contrário dos outros tipos de investimentos, investir em lotes não requer grandes somas financeiras, tornando-o acessível a um grande público diversificado.

Lotes CBL

Fundada em 2008 e presente em todo o Estado, a CBL também possui lotes em: Aracruz, Ibiraçu, Linhares, Nova Venécia, Colatina, Serra, Vila Velha, Viana, Praia Grande e Cachoeiro de Itapemirim. A empresa já lançou 24 empreendimentos e beneficiou mais de 35 mil pessoas.

Conheça alguns dos loteamentos da CBL