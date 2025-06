Iconha

Vídeo mostra carro na contramão momentos antes de colisão na BR 101

Acidente aconteceu na altura do km 381 da rodovia. Vítima morta, uma mulher de 51 anos, era passageira do Chevrolet Classic, segundo a PRF

Uma câmera de segurança de uma empresa flagrou um dos carros envolvidos no acidente na BR 101 invadir a contramão momentos antes da colisão que deixou uma pessoa morta e duas gravemente feridas, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (20). >