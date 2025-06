Zona rural

Colisão frontal na BR 101 deixa uma pessoa morta e duas feridas em Iconha

O acidente envolveu dois carros. O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, informou que uma das vítimas feridas ficou presa às ferragens e foi socorrida por um helicóptero. A outra também foi encaminhada para uma unidade médica

Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas em um acidente entre dois carros na altura do km 381 da BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, por volta das 15h40 desta sexta-feira (20). Conforme a Ecovias 101, a ocorrência está em andamento e o trânsito flui em desvio. A morte foi confirmada no local da batida. A identidade da vítima não foi divulgada, até o momento. >