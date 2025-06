Na zona rural

Homem é esfaqueado no pescoço e morre em São Gabriel da Palha

Um homem foi morto, esfaqueado em frente a uma mercearia na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (19). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Márcio Barbosa Ferreira sofreu um corte profundo na região do pescoço e foi socorrido para o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, mas não resistiu ao ferimento.