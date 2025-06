Veja vídeo

Felino selvagem é resgatado perto de propriedade em Mimoso do Sul

Segundo a Polícia Militar Ambiental, o animal é uma fêmea adulta e saudável que foi vista em uma propriedade e confundida com uma jaguatirica

Um gato maracajá foi resgatado no Monumento Nacional Serra das Torres, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar Ambiental, o animal é uma fêmea adulta e saudável que foi vista em uma propriedade próxima da região e confundida com uma jaguatirica. >