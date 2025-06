Zona rural

PM Ambiental é acionada após relato de suposta onça em Cachoeiro

Produtor rural chamou a corporação e mostrou vídeos que fez, em que é possível ouvir sons que seriam deum felino de grande porte, conforme a Polícia Militar Ambiental

Publicado em 25 de junho de 2025 às 12:12

Um produtor rural acionou a Polícia Militar Ambiental, na última segunda-feira (23), relatando que havia indícios da presença de uma onça circulando na plantação de café de uma propriedade rural na localidade de Santa Fé, zona rural do município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A gravação mostra o som de rosnado semelhante ao de um felino de grande porte, que não aparece no registro, e em outro vídeo aparece um bezerro morto, segundo o dono do bicho, possivelmente atacado pelo bicho.>

A Polícia Militar Ambiental disse que enviou uma equipe ao local e coletou mais informações com o produtor rural, mas, apesar das buscas realizadas na região para contenção e captura do suposto felino, ele não foi visualizado. A corporação informou que repassou normas de segurança para a população na localidade, orientando a garantir também a vida do animal silvestre, caso ele circule pela área.>

“Importante registrar que em situações em que haja, de fato, a contenção e recolhimento de animais felinos de grande porte, a 4ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar Ambiental adotará as medidas condizentes através do acionamento dos demais órgãos ambientais competentes para verificação e aplicação da melhor forma de manejo do animal e sua realocação em um fragmento de mata devidamente preservado”, informou a corporação, em nota.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta